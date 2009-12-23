دامهای قربانی در ایام محرم باید ذبح شرعی و بهداشتی شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر بهراد زندیه پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه دوره بازآموزی اپیدمیولوژی بیماری های واگیر طیور در تبریز به خبرنگاران گفت: اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی آماده است بر ذبح شرعی و بهداشتی دام های قربانی در روزهای عاشورا و تاسوعا نظارت کند.

وی افزود: اکیپهای سیار و ثابت اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی با استفاده از کارشناسان مجرب آماده اند خدمات لازم را در این ایام ارائه دهند.

زندیه با بیان اینکه نظارت شرعی و بهداشتی بر ذبح دام های قربانی ابعاد معنوی و مادی دارد، گفت: ذبح اصولی دام، موجب تامین سلامت عزاداران حسینی می شود.

وی همچنین از اجرای مرحله بیستم واکسیناسیون تب برفکی از 12 دی ماه امسال خبر داد و افزود: در قالب این طرح دامهای سبک و سنگین علیه بیماری مسری تب برفکی در سراسر استان واکسینه می شوند.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی گفت: در اجرای مرحله بیستم واکسیناسیون تبر برفکی اکیپهای بخش خصوصی و دولتی به محل دامداری ها مراجعه و به صورت رایگان کار واکسیناسیون را انجام خواهند داد.