عزاداران حسینی عازم مشهد قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله هاشمی نسب ظهر چهارشنبه در نشستی خبری افزود: هر ساله و با آغاز ماه محرم به ویژه ایام شهادت اباعبدالله حسین(ع) موج عظیمی از زوار و سوگواران امام حسین(ع) از طریق محورهای مختلف استان عازم شهر مقدس مشهد می شوند تا در کنار بارگاه نورانی ثامن الحجج عزاداری خود را برپا کنند.

مدیر کل راه و ترابری خراسان رضوی افزود: امسال هم براساس پیش بینی های انجام شده شاهد حضور خیل عظیم زائران امام رضا (ع) در سه روز تعطیلی آینده خواهیم بود که این شرایط کار را برای رانندگان و نیروهای امدادی و حافظان امنیت جاده ها حساس تر و دشوارتر می کند.

هاشمی نسب بیان کرد: با توجه به اینکه در هفته های اخیر نیز شاهد نوسانات آب و هوایی زیادی در استان بوده ایم و با در نظر گرفتن شرایط جوی متفاوت مناطق مختلف استان خراسان رضوی به عنوان اولین درخواست از رانندگان عزیز و مسافرانی که قصد عزیمت به مشهد با استفاده از خودروی شخصی را دارند تقاضا می شود از به همراه داشتن تجهیزات ایمنی به ویژه زنجیر چرخ و همچنین کارکردن سیستم گرمایی و برف پاک کنهای خودروی خود مطمئن شوند تا در طول جاده ها با مشکل مواجه نشوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر وضعیت تردد در کلیه محورهای استان عادی است اما از عصر پنج شنبه قطعا شاهد تردد بالای خودروهای مسافر بر عمومی و وسائط نقلیه شخصی در جاده های منتهی به مشهد خواهیم بود که این مسئله باعث سختی فعالیت راهداران و سایر نیروهای امدادی مستقر در محورها خواهد شد.

مدیر کل راه وترابری خراسان رضوی،افزود: رانندگان می توانند با رعایت کامل قوانین، توجه به علائم و رعایت سرعت مطمئنه ضمن همکاری با مأموران و نیروهای امدادی و خدماتی در جاده ها سفر خوشی را برای خود و خانواده شان رقم بزنند.

وی در پایان ضمن آرزوی قبولی زیارت و عزاداری های زائرین بارگاه نورانی امام هشتم (ع) از تمامی مسافران درخواست کرد ضمن همکاری با نیروهای امدادی مانند راهداری، پلیس راه، هلال احمر و اورژانس که به صورت شبانه روزی در خدمت هموطنان هستند پیش از حرکت خود از طریق سامانه گویای 141 و یا تلفن 0511-341100 از وضعیت راه های استان خراسان رضوی اطلاع حاصل کنند تا بتوانند با اطمینان و آرامش بیشتری این سفر زیارتی خود را به پایان برسانند.