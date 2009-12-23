اختصاص 500 میلیارد ریال برای نوسازی ناوگان حمل و نقل آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در شبستر، علی فیروزی ظهر چهارشنبه در مراسم تقدیر از فعالان عرصه حمل و نقل و راهداری شبستر گفت: این میزان اعتبار در جریان دور سوم سفر استانی هیئت دولت به آذربایجان شرقی اختصاص یافت.

وی همچنین در تشریح توانمندی های شبستر در حوزه خدمات حمل و نقل افزود: به دلیل قرارگرفتن این شهرستان در مسیر ترانزیت ایران به اروپا نخستین شرکت حمل و نقل با سرمایه گذاری مشترک ایران و یک کشور دیگر در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران در شبستر ایجاد خواهد شد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان شرقی اضافه کرد: ناوگان حمل و نقل کارخانه سیمان صوفیان در شبستر در زمره فرسوده ترین ناوگان های حمل و نقل کشور است.

فیروزی در ادامه به زحمات فعالان بخش حمل و نقل باری و مسافری اشاره کرد و گفت: تامل در آموزه های دین مبین اسلام نیز در این خصوص نشان می دهد که رانندگی به دلیل داشتن عنصر اساسی امانتداری از جمله کارهای سخت است.

در این مراسم از رانندگان مسافری و باری و راهداران نمونه شهرستان شبستر با اهدای جایزه تقدیر شد.