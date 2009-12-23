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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۰۵

اکران "دختر میلیونر" از امروز در شش سینما شروع می‌شود

اکران "دختر میلیونر" از امروز در شش سینما شروع می‌شود

فیلم سینمایی "دختر میلیونر" به کارگردانی اکبر خامین از امروز دوم دی‌ماه در گروه سینمایی قدس روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، "دختر میلیونر" در سینماهای قدس، آزادی، پردیس ملت، پردیس زندگی، اریکه ایرانیان و مرکزی به روی پرده می‌رود و البته از چهارشنبه نهم دی‌ماه به تعداد سالن‌های سینمایی آن اضافه خواهد شد. پخش این فیلم برعهده سپاهان فیلم است.

در این فیلم کمدی مهران غفوریان، یوسف تیموری، ثریا قاسمی، راحله میرزایی، مهتاب رباطی و... به ایفای نقش می‌پردازند. "دختر میلیونر" سومین کار خامین پس از "بالای شهر پائین شهر" و " سلام سرزمین من" است.

از عوامل تولید این فیلم می‌توان به نویسنده: رضا درمیشیان، مدیر فیلمبرداری: مجتبی رحیمی، صدابردار: محمدرضا یوسفی، طراح صحنه و لباس و تهیه‌کننده: اصغر بانکی اشاره کرد.

کد مطلب 1005752

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