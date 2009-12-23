به گزارش خبرنگار مهر، "دختر میلیونر" در سینماهای قدس، آزادی، پردیس ملت، پردیس زندگی، اریکه ایرانیان و مرکزی به روی پرده می‌رود و البته از چهارشنبه نهم دی‌ماه به تعداد سالن‌های سینمایی آن اضافه خواهد شد. پخش این فیلم برعهده سپاهان فیلم است.

در این فیلم کمدی مهران غفوریان، یوسف تیموری، ثریا قاسمی، راحله میرزایی، مهتاب رباطی و... به ایفای نقش می‌پردازند. "دختر میلیونر" سومین کار خامین پس از "بالای شهر پائین شهر" و " سلام سرزمین من" است.

از عوامل تولید این فیلم می‌توان به نویسنده: رضا درمیشیان، مدیر فیلمبرداری: مجتبی رحیمی، صدابردار: محمدرضا یوسفی، طراح صحنه و لباس و تهیه‌کننده: اصغر بانکی اشاره کرد.