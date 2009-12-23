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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۲۵

احمدی مقدم در گفتگو با مهر:

روند فیلمهای پلیسی در کشور هنوز مطلوب نیست

روند فیلمهای پلیسی در کشور هنوز مطلوب نیست

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به روند فعلی تولید فیلمهای پلیسی در کشور، گفت: در حال حاضر روند تولید این فیلمها قطعا مطلوب نیست.

سردار اسماعیل احمدی مقدم در گفتکو با خبرنگار مهر در خرم آباد در رابطه به روند فعلی تولید فیلمهای پلیسی در کشور و اینکه آیا چهره پلیس در این فیلمها به درستی نشان داده می شود، عنوان کرد: در حال حاضر ما در زمینه تولید فیلمهای پلیسی فعالیتی نداریم و عمدتا نویسندگان و تهیه کنندگان اقدام به تهیه این فیلم ها می کنند.

وی با اعلام آمادگی در زمینه در اختیار قرار دادن امکانات برای تهیه فیلمهای پلیسی، بیان داشت: اگر فیلمسازان به دنبال پشتیبانی و حمایت نیروی انتظامی باشند طبیعتا ما سناریو و داستان را می خوانیم و کمک های فنی لازم را در این زمینه ارائه خواهیم داد.

فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با تاکید بر آمادگی همکاری نیروی انتظامی با فیلمسازان، بیان داشت: ممکن است برخی فیلمسازان تخصص پلیسی نداشته باشند و در این زمینه دچار مشکل شوند که ما در این زمینه آماده مشاوره هستیم.

سردار احمدی مقدم یادآور شد: نیروی انتظامی از فیلم های پلیسی متناسب با اینکه چقدر اهداف نیروی انتظامی را پشتیبانی کنند حمایت خواهد کرد و کارشناس در اختیار آنها قرار خواهد داد.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر روند تولید فیلمهای پلیسی و اجتماعی که در آنها در زمینه مبارزه با آسیبهای اجتماعی مرتبط با ماموریت پلیس بحث می شود روند رو به بهبود و رو به رشدی دارد ولی وضعیت در این بخش قطعا مطلوب نیست.

فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: ما در فیلمهای پلیسی اساسا به دنبال معرفی چهره نیروی انتظامی نیستیم بلکه ما به دنبال این هستیم که به مردم آموزش دهیم که چگونه مراقب امنیت خودشان در جامعه باشند و در دام غفلت و آسیب و متجاوزین گرفتار نشوند.

کد مطلب 1005753

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