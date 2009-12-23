روند فیلمهای پلیسی در کشور هنوز مطلوب نیست

سردار اسماعیل احمدی مقدم در گفتکو با خبرنگار مهر در خرم آباد در رابطه به روند فعلی تولید فیلمهای پلیسی در کشور و اینکه آیا چهره پلیس در این فیلمها به درستی نشان داده می شود، عنوان کرد: در حال حاضر ما در زمینه تولید فیلمهای پلیسی فعالیتی نداریم و عمدتا نویسندگان و تهیه کنندگان اقدام به تهیه این فیلم ها می کنند.

وی با اعلام آمادگی در زمینه در اختیار قرار دادن امکانات برای تهیه فیلمهای پلیسی، بیان داشت: اگر فیلمسازان به دنبال پشتیبانی و حمایت نیروی انتظامی باشند طبیعتا ما سناریو و داستان را می خوانیم و کمک های فنی لازم را در این زمینه ارائه خواهیم داد.

فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با تاکید بر آمادگی همکاری نیروی انتظامی با فیلمسازان، بیان داشت: ممکن است برخی فیلمسازان تخصص پلیسی نداشته باشند و در این زمینه دچار مشکل شوند که ما در این زمینه آماده مشاوره هستیم.

سردار احمدی مقدم یادآور شد: نیروی انتظامی از فیلم های پلیسی متناسب با اینکه چقدر اهداف نیروی انتظامی را پشتیبانی کنند حمایت خواهد کرد و کارشناس در اختیار آنها قرار خواهد داد.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر روند تولید فیلمهای پلیسی و اجتماعی که در آنها در زمینه مبارزه با آسیبهای اجتماعی مرتبط با ماموریت پلیس بحث می شود روند رو به بهبود و رو به رشدی دارد ولی وضعیت در این بخش قطعا مطلوب نیست.

فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: ما در فیلمهای پلیسی اساسا به دنبال معرفی چهره نیروی انتظامی نیستیم بلکه ما به دنبال این هستیم که به مردم آموزش دهیم که چگونه مراقب امنیت خودشان در جامعه باشند و در دام غفلت و آسیب و متجاوزین گرفتار نشوند.