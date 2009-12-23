به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو در این جلسه که سه‌شنبه اول دی‌ماه برگزار شد گفت: معاونت امور هنری گسترده‌ترین حوزه وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی به لحاظ فعالیت‌ها و برنامه‌ها و از نظر مخاطبان است و در این سال‌ها نیز اتفاقات و حرکت‌های مهمی در حوزه هنرهای تجسمی، موسیقی، تئاتر و آموزش هنر در عرصه ملی و بین‌المللی صورت گرفت.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: عرصه بین‌المللی هنر بسیار در این سال‌ها فعال‌تر بوده است و حرکت‌های خوبی صورت گرفت و از برنامه‌های اخیر حضور هنرمندان در دو سالانه بین‌المللی و نیز و اجرای اپرای عاشورا در ایتالیا را می توان نام برد.

ایمانی افزود: با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شد و نقش فعال و پویایی که هنرمندان در این سال‌ها داشتند، خوشبختانه فضای همراهی در عرصه هنر ایجاد شده است و تداوم این همراهی‌ها موجب توسعه و گسترش هنر خواهد شد. مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه هنر حساسیت‌ها و مسایلی را دارد و ضروری است در این عرصه با توجه به این حساسیت‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌ها صورت گیرد.

حمید شاه آبادی، قائم مقام معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این مراسم گفت: فعالیت در حوزه هنر به لحاظ ویژگی‌های خاص آن متمایز از عرصه‌های دیگر است و ضرورت دارد که در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری هنر نخبگان و اهل هنر و بدنه هنر دوست مورد توجه جدی قرار گیرند.

شاه آبادی ادامه داد: با در نظر گرفتن ویژگی‌ها و حساسیت‌های هنر برنامه‌ها و حرکت‌های مؤثری در این سال‌ها صورت گرفته و امید است با جدیت مدیران این عرصه و همراهی هنرمندان این حرکت‌های تداوم و گسترش یابد.

حمید شاه‌آبادی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان قائم مقام معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شده است و در پایان جلسه معارفه حکم انتصاب وی توسط معاون امورهنری وزارت ارشاد به شاه آبادی داده شد.

در این جلسه علیقلی امیر احمدی مشاور ارشد و پرویز کرمی مشاور اجرایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد علی خبری مدیر کل دفتر موسیقی، حسین پارسایی مدیرکل هنرهای نمایشی، محمود شالویی مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی و اصغر امیرنیا مدیر عامل بنیاد رودکی حضور داشتند.

