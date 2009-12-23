ارکستر سمفونیک تهران "هلال کاروان" را اجرا نمی کند

رهبرارکستر سمفونیک تهران با اعلام این خبر در خصوص خبر عدم اجرای این سمفونی به خبرنگار مهر گفت : اجرای این سمفونی قراری بین سعید ذهنی(آهنگساز) و دفترموسیقی بوده است، به این معنا که این آهنگساز گروهی از نوازنده ها را در قالب یک ارکستر گردهم آورده تا سمفونی "هلال کاروان" را به مدت ده شب در دو نوبت به روی صحنه ببرد.

صهبایی در ادامه افزود : متاسفانه در این زمینه اخبار غیر موثقی منتشر شده است که این حرکت نه در شان هنرمند و نه هنر موسیقی است،ضمن اینکه اجرای این سمفونی به مدت ده شب آن هم در دو نوبت در اندازه کیفیت مورد قبول ارکستر سمفونیک نیست.

وی در پایان با اشاره به فعالیت های ارکسترسمفونیک گفت : در حال حاضر مشغول تمرین قطعاتی از سمفونی انقلاب برای اجرا در جشنواره موسیقی فجر هستیم.