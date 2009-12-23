حضور ایران در اجلاس لندن منوط به پیگیری همزمان منافع ملی شود

جواد جهانگیر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری اجلاس لندن برای حل مشکلات افغانستان، اظهار داشت: افغانستان امن حتما به نفع ایران است و متاسفانه غربی ها تا کنون به تعهدات خود پیرامون مشکلات این کشور عمل نکرده اند.

وی افزود: دعوت انگلیس برای حضور جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس بر اساس نیازی است که کشورهای بزرگ به ایران پیدا کرده اند ، اما باید توجه داشت که همکاری های ایران با قدرت های بزرگ نمی تواند یک سویه باشد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس هشتم تاکید کرد: قدرت های بزرگ با توجه به اهمیت ایران در منطقه خاورمیانه قصد دارند از اهرم جمهوری اسلامی ایران برای حل مشکلات خود استفاده کنند، اما می توان در جریان این همکاری ها منافع ملی را نیز به صورت همزمان دنبال کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: حضور ایران در اجلاس لندن اگر به امنیت منطقه و حل مشکلات منطقه منجر شود هیچ منعی ندارد.

جهانگیر زاده در عین حال در پایان یادآور شد: طبیعی است که در سمینارها و نشست های بین المللی منافع منطقه، باید توسط کشورهایی که در آن حضور می یابند دنبال شود.

گفتنی است اجلاس بین المللی افغانستان اواخر ژانویه قرار است در لندن برگزار شود که وزیر امور خارجه انگلیس از منوچهر متکی وزیر خارجه ایران برای حضور در این اجلاس دعوت به عمل آورده است.