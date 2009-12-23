کارگران برف روب در شرق تهران مستقر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد افشار افزود: در طول فصل زمستان 6 دستگاه خاور، 6 دستگاه نیسان و 45 کارگر اجرایی با ستاد برف روبی همکاری خواهند کرد.

وی ادامه داد: هنگام بارش برف، جهت تردد آسان و ایمن شهروندان، کارگران خدمات شهری پاکسازی خیابانها و معابر را برعهده دارند.

افشار گفت: همچنین دو دستگاه وانت، پخش و توزیع شن های مخصوص از سوی حوزه خدمات شهری در اختیار نواحی یک و سه جهت استفاده در بزرگراهها و خیابانهای اصلی قرار گرفته است.

معاون امور شهری و فضای سبز منظقه هشت افزود: به تمامی مدارس منطقه هشت و مساجد نیز کیسه های مخصوص شن تحویل شده است.

بازسازی سه هزار مترمربع فضای سبز در شرق تهران

پیمان احمدیان رئیس اداره فضای سبز شهرداری منطقه هشت نیز از بازسازی 13 هزار مترمربع فضای سبز در شرق تهران خبر داد و گفت: هم اکنون 71 بوستان در منطقه هشت وجود دارد و کل مساحت فضای سبز منطقه بالغ بر 157 هکتار است.

وی با اشاره به بالا بودن تراکم جمعیت منطقه هشت و کمبود زمین خالی برای احداث فضاهای سبز جدید افزود: تراکم منطقه هشت نسبت به سایر مناطق شهر تهران از اهمیت بیشتری برخوردار است.

احمدیان گفت: باز پیرایی و مرمت بوستانها و پارک های قدیمی منطقه از اولویت شهرداری در توسعه فضاهای سبز است.