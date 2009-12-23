45 درصد استقرار شرکتهای خدماتی کشاورزی در مازندران محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر در محمود آباد، سید کریم طاهری پیش از ظهر چهارشنبه در آغاز ششمین همایش مسئولان مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی مازندران در مرکز تکنولو‍‍ژی و منابع انسانی " کاپیک " در محمودآباد با اشاره به اینکه این شرکتها در اجرای خصوصی سازی اصل 44 از سال 86 در بخش کشاورزی در مازندران اجرا شد، گفت: در این بخش تاکنون 99 شرکت خدماتی کشاورزی در مناطق مختلف استان راه اندازی شده است.

وی افزود: حدود هزار و 182 کارشناس کشاورزی و فارغ اتحصیلان بخشهای مختلف کشاورزی در این مراکز و شرکتها مشغول به کار شدند.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه تا پایان برنامه پنجم تا سال 90 تعداد این شرکتها باید به 195 شرکت افزایش یابد، تصریح کرد: تعداد نیروهای و کارشناسان کشاورزی این شرکتها و مراکز خدمات کشاورزیهم به هزار و 239 نفر افزایش خواهد یافت.

طاهری با اشاره به اینکه تشکل های کشاورزی شامل تعاونی های تخصصی ، تعاونی تولید و تعاونی های روستایی از توانمندی ها و ظرفیت های بالایی برای کمک به مراکز خدمات کشاورزی به شمار می آیند، اضافه کرد: با برنامه ریزی و سازماندهی کارشناسان و نیروهای خبره در این مراکز می توان تحول خوبی هم در بخش جذب نیروهای فارغ اتحصیل و هم در بخش ارائه خدمات فنی وحمایتی به کشاورزان داشت.

وی هدف از ایجاد مراکزو شرکتهای خدماتی و حمایتی کشاورزی در مراکز دهستانهای مازندران را فراگیر کردن فرهنگ ترویج و آموزش کشاورزی به منظور توسعه منابع انسانی در بخش کشاورزی و دسترسی بیشتر کشاورزان به خدمات ترویجی ، آموزشی وفناوریهای جدید در بخش های کشاورزی بیان کرد.