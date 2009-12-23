"نگاه نو" به شماره 83 رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در شماره جدید این نشریه مقالات و آثاری را در زمینه‌های اندیشه، ‌تاریخ، اقتصاد، گفتگو، ادبیات و هنر، اسناد، سفرنامه، معرفی، نقد و بررسی کتاب و... می‌توان مشاهده کرد.

عزت‌الله فولاندوند، خسرو ناقد، بهروز غریب‌پور، احمد پژمان، مصطفی پورتراب، علیرضا قربانی، محمد رحیم اخوت، احمد پوری، مینو مشیری از جمله نویسندگان و مترجمانی هستند که آثارشان در "نگاه نو" منتشر شده ‌است.

در بخش "شعر امروز ایران" می‌توان آثار محمد شمس لنگرودی، شهاب مقربین، حافظ موسوی، شیدا دیانی، محمد بیاتی و محسن توحیدیان را خواند.

تصویر روی جلد این شماره "نگاه نو" نشاندهنده گفتگویی است با موسیقیدان معاصرهوشنگ کامکار. این مصاحبه با عنوان "هرچه داریم از پدر داریم" از دیگر مطالب خواندنی این مجله محسوب می‌شود.

"نگاه نو" با شمارگان 5000 نسخه منتشر شده ‌است.