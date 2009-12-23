جایگاه ایران در بازار گاز کمرنگ شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صادرات گاز، سید رضا کسایی زاده با بیان اینکه بازار گاز ایران می تواند هم از طریق خط لوله و هم از طریق مایع کردن گاز(ال ان جی) به تمام دنیا دسترسی داشته باشد، گفت: جایگاه ایران در بازار گاز دنیا نسبت به دیگر کشورهای صادر کننده گاز کمرنگ شده است.

وی افزایش مصرف داخلی را یکی از عوامل تاثیر گذار بر کمرنگ شدن جایگاه ایران در بازار گاز عنوان کرد و افزود: هر چه گاز بیشتری در کشور تولید می شود متعاقب آن مصرف نیز افزایش می یابد.

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران تاکید کرد: با اجرای طرح تحول اقتصادی و منطقی شدن قیمت حاملهای انرژی، مصرف گاز در کشور بهینه شده و پیش بینی می کینم در آینده ای نزدیک یک صادر کننده مطمئن در بازار گاز جهان باشیم.

این مقام مسئول در ادامه در خصوص خط لوله ترکمنستان به چین اظهار داشت: خط لوله ترکمنستان به چین تاثیری بر صادرات گاز ترکمنستان به ایران نخواهد داشت، چرا که حوزه های تامین کننده گاز خط لوله ترکمنستان به چین با حوزه گاز خط لوله ترکمنستان به ایران متفاوت است.

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران با بیان اینکه بازار گاز ایران دارای جایگاه ویژه و امکان دسترسی به تمام نقاط دنیا را دارد، گفت: تاثیر بهره برداری از خط لوله ترکمنستان به چین بر قیمت گاز دریافتی ایران از ترکمنستان را رد کرد.

به گفته کسایی زاده قیمت گاز توافق شده بین ایران و ترکمنستان درسال گذشته برای طولانی مدت و براساس فرمول و متناسب با بهای نفت است.

