خراسان جنوبی رتبه برتر جشنواره پژوهش و فناوری کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، پروین اکبری پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با ابراز خرسندی از این موفقیت اظهار داشت: در راستای برگزاری نخستین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت آب و برق و نمایشگاه پژوهش و فناوری، شرکت آبفار خراسان جنوبی با تشکیل ستاد برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش یا برگزاری پنج جلسه اختصاصی با حضور مدیرعامل آبفار خرسان جنوبی و اعضای کمیته تحقـیقات و ستاد ویژه نمایشگاه، نسبت به برنامه ‌ریزی برای حضور فعال و چشمگیر در نخستین جشنواره و نمایشگاه هفته پژوهش اقدام کرد.

وی طرحها و مقالاتی که در کمیته علمی جشنواره پذیرفته شده است را بسیار زیاد دانست و افزود: ترکیب شیمیایی منابع آب روستاهای خراسان جنوبی، بررسی تأثیر خشکسالی بر کیفیت آب شبکه توزیع روستایی شهرستان بیرجند، کیفیت آب در شبکه توزیع روستاهای شهرستان بیرجند از طرح‌های تحقیقاتی علمی آبفار خراسان جنوبی بود.

رئیس اداره کنترل کیفی شرکت آبفار خراسان جنوبی مقایسه کاربرد علمی الکتروپمپ‌ های شناور نصب شده در چاهکهای فولادی و ایجاد سیستم نرم‌ افزاری بانک طرح جامع آبرسانی را از دیگر مقالات علمی پذیرفته شده در نمایشگاه دانست.

اکبری بررسی عوامل مؤثر بر تخریب الکتروپمپ‌ها شناور و ارائه راهکار ‌برای افزایش طول عمر سیستم‌ پمپاژ، بررسی روش‌ های مناسب و اقتصادی شیرین کردن آب در روستاهای خراسان جنوبی، بررسی روش ‌های بهینه احیای چاه‌ها و افزایش دبی آب‌ ها و بررسی امکان سنجی سیستم‌های توزیع آب ده‌ گانه در خراسان جنوبی را از طرح‌های پژوهشی نمایشگاه پژوهش و فناوری خواند.

وی به طرح‌های صنعتی خراسان جنوبی در این نمایشگاه اشاره کرد و افزود: دستگاه شیر ضد یخ ‌زدگی لوله‌های پرکن مخازن ذخیره آب و آب شیرین ‌کن خورشیدی با راندمان بالا از طرح‌های صنعتی آبفار خراسان جنوبی بود.

رئیس اداره کنترل کیفی شرکت آبفار خراسان جنوبی در مورد دیگر طرح‌های ارائه شده به نمایشگاه پژوهش و فناوری گفت: نمونه ‌ای از وضعیت روستاهای زیر پوشش سامانه توزیع آب دوگانه، سیستم تله‌متری مجتمع آبرسانی زولسک شهرستان سربیشه، ماکت تصفیه فاضلاب و ماکت آبرسانی به یکی از مجتمع‌ های استان از دیگر تجربه ‌های شرکت آبفار است.

اکبری علت برتری خراسان جنوبی در این نمایشگاه را برنامه‌ ریزی اصولی آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی دانست و تصریح کرد: آبفار خراسان جنوبی با یک برنامه مدون و بلندمدت نسبت به حضور هر چه بهتر در زمینه ‌های پژوهش و تحقیقات و شرکت موثر در این نمایشگاه ساماندهی شده بود که این برنامه‌ ریزی به موقع و برنامه‌ های متعدد موجب برتری آبفار خراسان جنوبی شد.

وی در مورد پروژه‌های تحقیقاتی آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی در سال 88 اظهار داشت: آسترکشی یا حفاظت داخلی لوله‌های فولادی با پوشش پلی اتیلن، بررسی تغییر رژیم پمپاژ به منظور صرفه‌جویی در انرژی و بررسی میزان صرفه‌ جویی در مصرف انرژی با استفاده از چاهک‌های مصنوعی نسبت به پمپاژ از پروژه‌های تحقیقاتی آبفار خراسان جنوبی در سال جدید است.