مایکروسافت حق فروش "وورد" را ندارد!

به گزارش خبرگزاری مهر، دادگاه استیناف فدرال در ایالت تکزاس مایکروسافت را به دلیل نقض حق انحصاری یک شرکت کوچک کانادایی به نام i4i محکوم کرد و غول نرم افزاری دنیا را از فروش نسخه های 2003 و 2007 برنامه "وورد" که این حق انحصاری را نقض کرده اند باز داشت.

هیئت داوران دادگاه فدرال تکزاس 12 آگوست گذشته مایکروسافت را به دلیل نقض امتیاز استفاده از برنامه XML (زبان نشانگر توسعه پذیر) محصول شرکت i4i محکوم کرد.

مایکروسافت از XML در نسخه های وورد 2003 و 2007 استفاده کرده است.

براساس گزارش رویترز، این هئیت داوران همچنین مایکروسافت را به پرداخت جریمه نقدی 290 میلیون دلاری محکوم کرد.

این حکم اکنون در دادگاه استیناف تائید شد و بنابراین مایکروسافت دیگر حق فروش این دو نسخه از نرم افزار "وورد" را ندارد.