تقویت هیئت های مذهبی در خوابگاههای دانشگاه صنعتی شریف

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مرتضوی گفت: با توجه به دوری دانشجویان شهرستانی از خانه وخانواده، پرداختن به مشکلات خوابگاهها از ضرورتهای کار فرهنگی است و دانشجویان شهرستانی دغدغه اصلی ما هستند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی شریف گفت: اردوهای وفاق دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف یکی از مهم‌ ترین برنامه‌های تاثیر گذاری است که باحضور سلایق‌ و گرایشهای فکری مختلف برگزار می ‌شود و با ارائه برنامه‌ ها یی در قالب گفتگو، کارگاه و مباحث گوناگون این احساس را در فضای عمومی اردو به وجود می ‌آورد که در کنار سلایق گوناگون و مختلف می ‌توان به مباحث و ایده‌های مشترک دست یافت.

سمینارهای نسل جوان و آسیب شناسی انقلاب

وی افزود: سمینارهای نسل جوان و آسیب شناسی انقلاب نه تنها در دانشگاه بلکه در کل کشور جریان ساز بوده است در این سمینارها حوزه ‌های مختلف از جمله مشکلات جوانان، الگوهای نسل جوان، مطالبات رهبری و رابطه دانشجو و سیاست به بحث گذاشته می ‌شود.

مرتضوی ادامه داد: سمینار دیگری که ما با توجه به نیاز جامعه برگزار کردیم "آسیب شناسی یک انقلاب" است که با حضور شخصیت های برجسته کشور همراه بود در این سمینار دو روزه شخصیت های طراز اول کشور و اساتید برجسته دانشگاهی به ایراد سخنرانی و ارائه مقالات تحلیلی پرداختند که بازخورد بسیار خوبی در سطح کشور داشت و محیط دانشگاه را تحت تأثیر فضای این سمینار قرار داد.