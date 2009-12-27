برنامه پنجم توسعه رنگ و روی فرهنگی دارد/حذف 80 بند اضافه

دکتر علیرضا منادی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: کم شدن این بندها نیازی به حکم نداشته و دولت در اجرای آن ها اختیار کامل داشت.

وی برنامه پنجم را الهام گرفته از برنامه چهارم عنوان کرد و گفت: کتاب برنامه پنجم نسبت به برنامه قبلی کلفتتر شده و با افزایش تعداد صفحات، بندهای آن نیز بیشتر شده است.

منادی تدوین برنامه پنجم را کاری زمان بر توصیف کرد و گفت: بررسی برنامه پنجم بر عهده کمیسیون تلفیق است و چون اکنون این کمیسیون درگیر رسیدگی به لایحه بودجه 89 خواهد بود لذا رسیدگی همزمان به این دو کار ممکن نیست.

وی اضافه کرد: بررسی برنامه و بودجه امری است که نیاز به کار سه شیفته دارد و برنامه موضوعی است که اگر در تدوین و بررسی آن دقت نشود با یک برنامه ضعیف کشور در پنج سال آینده با مشکل مواجه می شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه بهتر است رسیدگی به برنامه پنجم را به بعد از بررسی بودجه موکول کنیم، گفت: قطعا 95 درصد از برنامه های دولت در قالب برنامه پنجم توسعه تصویب خواهد شد.

منادی با اشاره به گفته برخی مبنی بر پیش نیاز بودن تدوین برنامه پنجم برای بررسی بودجه 89 گفت: بهتر است بودجه 89 را با الهام از برنامه پنج ساله چهارم و پیش نویس برنامه پنجم بررسی کنیم.