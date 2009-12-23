دادسرای شعبه 19 صلاحیت رسیدگی به پرونده فولاد خوزستان را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی عقدایی امروز در حاشیه واگذاری سهام بیمه آسیا در بورس در جمع خبرنگاران در مورد ابطال واگذاری بلوک فولاد خوزستان به "محمد جابریان" گفت: موضوع ابطال یا عدم ابطال این معامله در دادگاه تجدید نظر خواهی مطرح شده است.

معاون سازمان خصوصی سازی در پاسخ به این سئوال که هیئت داوری و یا دادسرای شعبه 19 تصمیم گیر نهایی است؟ گفت: هیئت داوری تصمیم گیر نهایی است، ولی خریدار نیز می توانست ظرف 10 روز به شعبه خاصی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند، مراجعه و اعتراض خود را مطرح کند.

وی خاطرنشان کرد: از نظر سازمان خصوصی سازی شعبه 19 (شعبه 19 به نفع خریدار سهام فولاد خوزستان رای خود را صادر کرده است) شعبه خاصی که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین شده باشد، نیست.

عقدایی با بیان اینکه اطلاعی از اینکه چه کسی این شعبه را تعیین و معرفی کرده است، ندارم، تصریح کرد: خریدار بلوک 30.5 درصدی فولاد خوزستان، خود اقامه دعوی را در این شعبه مطرح کرده است.

وی خاطرنشان کرد: این شعبه صلاحیت رسیدگی به این موضوع را نداشته است، ضمن اینکه سازمان خصوصی سازی به این موضوع اعتراض نیز کرده است.

اعتراض پیشگامان کویر یزد

وی درباره اعتراض و شکایت شرکت پیشگامان کویر یزد ( کنسرسیوم انصراف داده از خرید سهام مخابرات) اظهارداشت: این شرکت شکایتی نکرده است، بلکه فقط اظهارنامه ای را ارائه نموده، این شرکت در ابتدا باید مسائل خود را در هیئت داوری مطرح نماید.

معاون سازمان خصوصی سازی گفت: واگذاری شرکتهای چادرملو، ایرا خودرو، سایپا گل گهر و برخی از شرکتها نیازمند رفع برخی از مشکلات آنها است، به عبارت دیگر موضوع صدر و غیر صدر اصل 44 آنها مطرح است که در صورت تصمیم گیری در این خصوص، برنامه زمانبدی واگذاری آنها اعلام خواهد شد.

بیمه آسیا

وی در مورد قیمت واگذاری سهام بیمه آسیا گفت: قیمتی که سهام بیمه آسیا فروخته شد، مد نظر سازمان خصوصی سازی بود، البته قیمتهای مدنظر سازمان خصوصی سازی به قیمتهای بازار نزدیک است که در این صورت قیمت مد نظر ما ملاک قرار می گرد.

عقدایی خاطرنشان کرد: اگر قیمتهای آن روز بازار پائین تر از قیمت مد نظر سازمان خصوصی سازی باشد، سهام شرکت مورد نظر در آن روز عرضه نخواهد شد، درعین حال اگر قیمت عرضه و تقاضا بالاتر از قیمت تعیین شده باشد، دولت نمی تواند به قیمت پائین تر سهمی را عرضه کند.