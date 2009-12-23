بانک جامع منابع طبیعی و آبخیزداری در محیط نرم افزاری GIS تدوین شد

حمزه بدیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: کلیه اطلاعات مورد نیاز حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری پس از وارد کردن در محیط نرم افزاری GIS در اختیار کاربران قرار می گیرد که این موضوع باعث دسترسی آسان کاربران به اطلاعات مورد نیاز این حوزه می شود.

معاون اداره فنی و مهندسی منابع طبیعی و آبخیزداری همچنین از به هنگام سازی نقشه پوشش گیاهی استان به عنوان اولین سند رسمی آمار منابع طبیعی خبر داد و گفت: این نقشه که با مقیاس یک به 250 هزار تدوین شده بود و در حال حاضر نقشه ای بزرگتر و در مقیاس یک بر 100 هزار با استفاده از تکنولوژی سنجش از راه دور و نرم افزاری GIS در حال به هنگام سازی است.

وی جلوگیری از تخریب و حفاظت از اراضی دولت را از دیگر وظایف این ارگان بر شمرد و خاطرنشان کرد: تفکیک انفال در راستای تائید و تثبت مالکیت اراضی دولت از وظایف این مجموعه است و تاکنون در حدود 11 هکتار از اراضی دولتی استان شناسایی و تفکیک شده اند.