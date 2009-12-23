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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۰۱

18 گروه پلیس راه در محورهای ارتباطی ایلام مستقر شدند

18 گروه پلیس راه در محورهای ارتباطی ایلام مستقر شدند

ایلام - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه استان ایلام گفت: همزمان با شروع فصل سرما 18 گروه پلیس راه در محورهای ارتباطی این استان مستقر شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد مرادی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این 18 گروه به صورت سیار و ثابت در نقاط حادثه خیز و برفگیر استان ایلام مستقر شده اند.

وی بیان داشت: از ترد وسائل نقلیه بدون تجهیزات زمستانی در محورهای استان ایلام جلوگیری به عمل می آید.

این مسئول با اشاره به اینکه رانندگان باید تجهیزات مناسب از جمله زنجیر چرخ را به همراه داشته باشند، خاطرنشان کرد: 28 اکیپ راهداری در محورهای استان ایلام مستقر هستند.

مرادی عنوان کرد: در اجرای این طرح 141 دستگاه ماشی آلات و 290 نفر در منطق برفگیر استان ایلام مشغول به فعالیت هستند.

این مسئول یادآور شد: این طرح تا پایان اسفند ماه در استان ایلام اجرا می شود.

کد مطلب 1005799

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