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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۵۶

اسامی پایگاههای انتقال خون در تاسوعا و عاشورای حسینی اعلام شد

اسامی پایگاههای انتقال خون در تاسوعا و عاشورای حسینی اعلام شد

اداره کل انتقال خون استان تهران به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم الحرام برای رفاه حال شهروندان عزادار حسینی، واحدهای خونگیری فعال در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز وصال شیرازی از 8 صبح تا پایان مراسم، درب شرقی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) از ساعت 14 تا پایان مراسم و واحدهای اهدای خون نارمک، پیروزی، آزادی، ولیعصر، صادقیه، شهدای افسریه و ورامین از ساعت 11 تا 21 در روز تاسوعای حسینی در پنجم دی ماه پذیرای عزاداران و عاشقان اباعبدالله الحسین و داوطلب اهدای خون هستند.

همچنین مرکز وصال شیرازی از ساعت 8 صبح تا پایان مراسم، درب شرقی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ره) از 8 صبح تا پایان مراسم و واحدهای اهدای خون نارمک، پیروزی، آزادی،‌ ولیعصر، صادقیه، شهدای افسریه و ورامین از 8 صبح تا ساعت 16 در روز عاشورای حسینی مورخ ششم دی ماه آماده دریافت خونهای اهدایی عزاداران حسینی هستند.

بنابراین گزارش، همچون سنوات گذشته به همراه داشتن کارت شناسایی معتبرعکس دار برای اهدای خون الزامی است.

کد مطلب 1005804

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