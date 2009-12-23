آمریکا در حال تکرار اشتباهات شوروی سابق در افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، "آندری اویتیسیان" سفیر روسیه در افغانستان در گفتگو با خبرگزاری آلمان، با اشاره به تکرار اشتباهات شوروی سابق توسط دولت واشنگتن در افغانستان، تاکید کرد: البته شاید جلوگیری از ارتکاب این اشتباهات اجتناب ناپذیر باشد.

وی تاکید کرد: نیروهای آمریکایی هم اکنون بیشتر در مراکز ایالت ها تمرکز دارند و از کنترل دیگر مناطق بازمانده اند، مشکلی که ارتش اتحادیه جماهیر شوروی نیز با آن مواجه بود.

سفیر روسیه در کابل با اشاره به مشکل آموزش نیروهای ارتش افغانستان، تاکید کرد: البته به نظر من شوروی سابق در انجام این ماموریت از آمریکا موفق تر بود.

آندری اویتیسیان با انتقاد از سیاست های جنگ طلبانه واشنگتن، اظهار داشت: پیروزی در افغانستان با ابزارهای نظامی دست یافتنی نیست.

وی با تاکید بر لزوم افزایش کمک های انسانی و اجتماعی در افغانستان، افزود: تا چه زمانی باید در پی اثبات این مسئله باشیم که این جنگ (افغانستان)، مانند جنگ جهانی دوم نیست، این مسئله کاملا با هم متفاوت هستند و این چنین پیروزی هرگز در افغانستان به دست نمی آید.