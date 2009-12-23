مصرف کراک موجب افت روحیه و عملکرد شغلی و تحصیلی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد مبارزه با مواد مخدر، دکتر علی فرهودیان در نشست علمی پژوهشی که با عنوان "بررسی مصرف ماده مخدر کراک" در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، گفت: در همه جای دنیا "کراک" نام فرم آزاد الکالوئید کوکائین است لیکن در ایران علائم بالینی مصرف کراک و علائم محرومیت در دوره ترک در بیماران وابسته به آن نشان دهنده این است که کراک موجود در ایران با کراک موجود در کشورهای دیگر که شکلی از کوکائین است متفاوت است.

این پژوهشگر حوزه اعتیاد با بیان این که پژوهشی در این زمینه میان مراجعه کنندگان درمانگاه‌های تهران طی سالهای 87-86 انجام شد، افزود: بررسی شرایط مصرف کراک، علائم و عوارض اعتیاد به آن، ترکیب شیمیایی و خلوص آن و نگرش مصرف کنندگان این ماده مخدر از جمله اهداف این پژوهش است.

دکتر فرهودیان با اشاره به یافته های این پژوهش بیان داشت: طبق یافته های این پژوهش، مصرف کنندگان کراک نسبت به هروئین، سن کمتر و وضعیت اقتصادی بهتری دارند و همچنین مصرف آن نسبت به سایر مواد موجب افت بیشتر روحیه، عملکرد خانوادگی، شغلی و تحصیلی می شود.

وی در ادامه کنجکاوی عدم دسترسی به ماده مصرفی قبلی و اعتیادآور نبودن آن را از انگیزه های مهم اولین مصرف این ماده مخدر ذکر کرد و افزود: بو نداشتن، راحتی مصرف، نشئگی بالا، لذت و زمان کمتر برای مصرف نیز از دلایل مهم مصرف کنندگان کراک در تغییر ماده مصرفی شان به شمار می روند.

دکتر فرهودیان همچنین با بیان اینکه اولین مصرف این ماده مخدر صنعتی موجب سرخوشی، کاهش وزن، بی اشتهایی، خواب‌آلودگی و افسردگی می شود، گفت: بی خوابی، ضعف، کابوس شبانه‌ و پرش اعضاء نیز از جمله اثرات کراک محسوب می شوند.

دکتر فرهودیان با اشاره به علائم زودرس کراک اظهار داشت: پرخاشگری شدید، اضطراب، بی قراری، حساسیت به سر و صدا، وسوسه مصرف، درد بدن، خمیازه، عطسه، آبریزش بینی، تعریق، بی اشتهایی، بی خوابی، افسردگی و کابوس شبانه از شایع‌ترین و شدیدترین علایم محرومیت زودرس مصرف کراک به شمار می روند.