میزان مصرف گاز در خراسان جنوبی سه برابر نفت سفید است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسن افتخاری ظهر چهارشنبه در دیدار با امام جمعه بیرجند یکی از مهمترین موانع توسعه پایدار سیستم گازرسانی در کشور و یکی از آفات موجود را مصرف‌ گرایی در جامعه و به ویژه در مقوله گاز طبیعی برشمرد.

وی اظهار داشت: افزایش مصرف گاز در استان نشست به سوختها قبلی ناشی از سهولت و دسترسی آسان و بدون محدودیت به نعمت گاز طبیعی و از طرف دیگر ارزانی گاز طبیعی در مقایسه با سوخت‌های دیگر است که این موضوع در مجموع سبب شده که مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی در فصل زمستان چند برابر تابستان بوده و تامین آن همراه با برخی دغدغه‌ها صورت گیرد.

مدیر‌عامل شرکت گاز خراسان جنوبی به اهمیت مقوله رعایت نکات ایمنی در مصرف گاز طبیعی اشاره کرد و گفت: همانند بسیاری از نعمت‌های الهی در صورتی که از نعمت گاز طبیعی به صورت ایمن استفاده نشود، می‌تواند سبب تبدیل حلاوت به تلخی و بروز حوادث ناگوار شود که خوشبختانه تاکنون مردم استان در مقابله با حوادث پیشقدم بوده‌اند، به طوری‌که حتی یک مورد حادثه مرتبط با مصرف‌کنندگان گاز طبیعی در استان نداشته ‌ایم.

افتخاری خواستار استمرار مساعدت‌ها و همکاری ائمه جمعه در زمینه اطلاع‌ رسانی و ارتقای سطح آگاهی مردم در زمینه اصلاح الگوی مصرف به ویژه در بخش گاز شد.

امام جمعه بیرجند نیز در این دیدار با اشاره به احادیث و روایات، خدمت به خلق را بهترین عبادات دانست و بر لزوم پرهیز از مصرف‌ گرایی به عنوان لازمه پیشرفت و عدالت تاکید کرد.

علی رضایی بیرجندی بر لزوم انجام مطالعات و کار کارشناسی در اجرای پروژه‌ ها و جامع ‌نگری در این راستا تاکید کرد و از اجرای پروژه گازرسانی به استان به عنوان یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در سال‌های اخیر یاد کرد.

وی لزوم پیگیری تصویب و اجرای پروژه‌های مهم و اساسی دیگر مانند طرح گازرسانی در منطقه را خواستار شد و اجرای اینگونه طرح‌های زیربنایی را تنها راه برون رفت منطقه از محرومیت دانست.

