طرح "مجمع حامیان سلامت خانواده" در استان یزد اجرا می ‌شود

سیدحسن طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: طرح مجمع حامیان سلامت خانواده در راستای سند چشم ‌انداز 20 ساله این نهاد همچنین سیاست ‌های اجرایی برنامه چهارم به منظور توانمندسازی محرومان جامعه با بهره ‌گیری از ظرفیتهای غیر دولتی موجود ترسیم شده است.

وی این ظرفیت‌ها را شامل خیران، شبکه‌ های مردمی، موسسات عام‌ المنفعه و سازمانهای همسو برشمرد.

طباطبایی سازماندهی خیران، نیکوکاران و نیک ‌اندیشان به منظور توانمندسازی و حمایت از اقشار نیازمند و محروم جامعه را از جمله برنامه ‌های این حوزه در اجرایی کردن طرح یاد شده اعلام کرد و بیان داشت: بهره ‌گیری هدفمند از تخصص، تعهد، تمکن و نیات نوع‌ دوستانه خیرین و سوق دادن آن به سوی توانمندسازی محرومان در بخشهای مسکن، اشتغال، درمان، جهیزیه، امور فرهنگی و معیشتی از جمله اهداف این طرح ارزشمند است.

وی کارکردهای اساسی این مجمع را در زمینه ‌های حمایت از ایتام در قالب طرح اکرام، حمایت از زنان سرپرست خانوار در قالب طرح محسن، حمایت از بیماران صعب ‌العلاج در قالب طرح شفا، حمایت در زمینه مسکن محرومان در قالب طرح رضوان، حمایت در زمینه جهیزیه در قالب طرح کوثر، حمایت در ایجاد اشتغال در قالب طرح ماعون، ‌حمایت‌ های تحصیلی در قالب طرح مشاک و حمایت ‌های سازمانی در قالب طرح نیروهای افتخاری اعلام کرد.

این مسئول بر مشارکت دستگاه‌ های مختلف استان یزد برای اجرای موفق این طرح تاکید کرد.