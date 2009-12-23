به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله حسین نوری همدانی قبل از ظهر چهارشنبه طی سخنانی در تجمع مردم قم در اطراف بیت وی با اشاره به مطلب فوق تصریح کرد: نصیحت ما به کسانی که به خیال خود به نظام ضربه میزنند این است که دوباره به آغوش ملت باز گردند و بدانند که با تداوم حرکت غلط خود، راه به جایی نخواهند برد.
وی تصریح کرد: بدانید امثال کسانی چون اوباما، مرکل، سارکوزی و براون دردی از شما دوا نمیکنند، پس هر چه سریعتر به دامان ملت و رهبری باز گردید و در این ایام محرم از شخصیت بزرگواری چون حر درس بگیرید.
این استاد برجسته حوزه علمیه قم در ادامه ضمن ابراز تأسف نسبت به شعارهای ساختار شکنانه روز دوشنبه در قم خاطر نشان کرد: قضایای اخیر حقیقتاً یک امتحان بود و من معتقدم حتی بسیاری از این حرفها و شعارها حرف مورد نظر برخی از این آقایان نیست اما نباید اجازه دهند عدهای از این شرایط سوء استفاده کنند.
ولایت فقیه، شجره طیبه انقلاب است
وی همچنین با بیان این که ولایت فقیه، شجره طیبه انقلاب است گفت: ملت ما با قدرت و صراحت تمام به کسانی که بر ضد ولایت و نظام حرکت میکنند و با بیگانه در ارتباط هستند و با مصاحبههای خود با رسانههای دشمن خوراک تبلیغاتی به دست آنها میدهند، جواب قاطعانه خواهد داد.
نوری همدانی با اشاره به تأکید حضرت امام(ره) مبنی بر پشتیبانی و حمایت همه جانبه از ولایت فقیه تأکید کرد: در شرایط کنونی بزرگترین و مهمترین معروف، نظام ولایی است لذا بهترین راه امر به معروف حفظ و تقویت نظام اسلامی و تبعیت از ولی فقیه است.
وی ضمن تشکر از حضور با بصیرت و پرشکوه مردم قم در دفاع از امام و رهبری گفت: انقلاب اسلامی از قم به عنوان امالقرای اسلام شکل گرفت و امروز هم حفظ انقلاب و پشتیبانی از ولی فقیه در درجه اول بر عهده مردم قم است.
این مرجع تقلید در ادامه صحبتهای خود ابراز داشت: امروز بزرگترین منکر، سلطه استکبار است و بالاتر از همه این است که افرادی با صحبتها و عملکردهای خود چراغ سبز به دشمن نشان میدهند و به دشمنان نظام امید میدهند، طبیعی است وجود ولی فقیه برای چنین کسانی غیر قابل تحمل باشد.
در این تجمع گسترده طلاب، بسیجیان و توده مردم قم با راهپیمایی در خیابان صفائیه و نیز کوچه بیگدلی اقدام به سردادن شعارهایی چون «روحانیت بیدار است از فتنهگر بیزار است» کردند.
همچنین راهپیمایان در مقابل بیت آیتالله نوری همدانی با سردادن شعارهای «مرجع انقلابی تشکر تشکر»، «مرجع با بصیرت تشکر تشکر» مراتب سپاسگزاری و حمایت خود را از مواضع ولایت مدارانه ایشان در قضایای اخیر اعلام کردند.
آیتالله نوری همدانی:
مهمترین معروف تقویت نظام ولایی است/ لزوم نفی شعارهای ساختار شکنانه
قم - خبرگزاری مهر: آیتالله نوری همدانی گفت: در شرایط کنونی بزرگترین و مهمترین معروف، نظام ولایی است لذا بهترین راه امر به معروف حفظ و تقویت نظام اسلامی و تبعیت از ولی فقیه است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله حسین نوری همدانی قبل از ظهر چهارشنبه طی سخنانی در تجمع مردم قم در اطراف بیت وی با اشاره به مطلب فوق تصریح کرد: نصیحت ما به کسانی که به خیال خود به نظام ضربه میزنند این است که دوباره به آغوش ملت باز گردند و بدانند که با تداوم حرکت غلط خود، راه به جایی نخواهند برد.
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