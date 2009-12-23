وضعیت معابر کرمان مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علی انجم شعاع بعداز ظهر چهارشنبه در بازدید از بازار بزرگ کرمان با اشاره به وضعیت نابسامان معابر شهر کرمان خواستار همکاری دستگاه های مختلف در اصلاح وضعیت کنونی شد.

وی عنوان کرد: به دلیل سد معبر اصناف مختلف در معابر شهر به خصوص در محدوده بازار بزرگ و قدمگاه کرمان شاهد وضعیت نا بسامان هستیم.

وی خاطرنشان کرد: کارهایی که در راستای حل مشکل می توانستیم انجام دهیم به دلیل برخی نابسامانی ها انجام ندادیم و این مسئله موجب نارضایتی شده است.

انجم شعاع با تاکید بر لزوم جمع آوری سد معبرهای شهر کرمان گفت: اصلاح این امر به هیچ شخص و مغازه داری ضربه نمی زند.

فرماندار کرمان از همه اعضای ستاد رفع سد معبر کرمان خواست هرچه سریعتر اجرایی شدن مصوبات این ستاد در راستای ساماندهی بازار و معابر کرمان را دنبال کنند.

اختلاف نظرهای معاونت اجرائیات شهرداری کرمان، اوقاف، دامپزشکی و بهداشت در برخی موارد باعث عدم اقدام سازنده در ساماندهی معابر کرمان شده است.

این درحالیست که مردم کرمان نیز به دلیل مسدود شدن معابر اصلی و پیاده روهای شهر به خصوص در بازار از وضعیت کنونی راضی نیستند.