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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۵۹

شمشیربازی قهرمانی جهان/

نمایندگان 12 کشور برای سفر به کیش اعلام آمادگی کردند

نمایندگان 12 کشور برای سفر به کیش اعلام آمادگی کردند

تاکنون نمایندگانی از 12 کشور آسیایی، اروپایی و آفریقایی برای سفر به کیش و شرکت در نهمین دوره رقابت‎های شمشیربازی جهانی کلاس A اعلام آمادگی کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، کانادا، بلغارستان، ایرلند، ایتالیا، استرالیا، کویت، مصر، مالزی و پرتغال کشورهایی هستند که حضور خود را در این دوره از رقابت‎های شمشیربازی جهانی کلاس A نهایی کرده‎اند.

در این میان ارمنستان با داشتن پنج شمشیرباز بیشترین شرکت‎کننده را در میان تیم‌های خارجی دارد. به غیر از پرتغال و کانادا که هر یک با 3 ورزشکار به ایران سفر می‎کنند، دیگر کشورهای متقاضی با دو یا یک نماینده در مسابقات حضور خواهند داشت.

نهمین دوره مسابقات شمشیربازی جهانی کلاس A طی روزهای 19 و 20 دی‎ماه در دو بخش اسلحه سابر و اپه به میزبانی سالن المپیک کیش برگزار خواهد شد. تیم‎های متقاضی حضور در این رقابت‎ها تا 12 دی‎ماه فرصت دارند آمادگی خود را به طور رسمی به فدراسیون شمشیربازی کشورمان اعلام کنند.

"جان ماکلا" عضو کانادایی فدراسیون جهانی شمشیربازی به عنوان ناظر این رقابت‎ها معرفی شده است. وی در فاصله دو روز مانده به آغاز مسابقات به کیش سفر می‎کند.

همچنین هشت داور مسئولیت قضاوت در هر یک از بخش‎های این مسابقات را بر عهده دارند. ضمن اینکه تیم‌هایی که با بیش از چهار شمشیرباز در مسابقات شرکت کنند باید یک داور همراه داشته باشند.

5500 دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده برای نهمین دوره مسابقات شمشیربازی جهانی کلاس A است. این جایزه طبق جدول زیر میان نفرات اول تا سوم مشترک هر یک از اسلحه‌های سابر و اپه توزیع خواهد شد:

نفر اول: 1000 دلار
نفر دوم: 750 دلار
نفر سوم (دو نفر مشترک): 500 دلار

کد مطلب 1005819

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