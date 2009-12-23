نمایندگان 12 کشور برای سفر به کیش اعلام آمادگی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، کانادا، بلغارستان، ایرلند، ایتالیا، استرالیا، کویت، مصر، مالزی و پرتغال کشورهایی هستند که حضور خود را در این دوره از رقابتهای شمشیربازی جهانی کلاس A نهایی کردهاند.
در این میان ارمنستان با داشتن پنج شمشیرباز بیشترین شرکتکننده را در میان تیمهای خارجی دارد. به غیر از پرتغال و کانادا که هر یک با 3 ورزشکار به ایران سفر میکنند، دیگر کشورهای متقاضی با دو یا یک نماینده در مسابقات حضور خواهند داشت.
نهمین دوره مسابقات شمشیربازی جهانی کلاس A طی روزهای 19 و 20 دیماه در دو بخش اسلحه سابر و اپه به میزبانی سالن المپیک کیش برگزار خواهد شد. تیمهای متقاضی حضور در این رقابتها تا 12 دیماه فرصت دارند آمادگی خود را به طور رسمی به فدراسیون شمشیربازی کشورمان اعلام کنند.
"جان ماکلا" عضو کانادایی فدراسیون جهانی شمشیربازی به عنوان ناظر این رقابتها معرفی شده است. وی در فاصله دو روز مانده به آغاز مسابقات به کیش سفر میکند.
همچنین هشت داور مسئولیت قضاوت در هر یک از بخشهای این مسابقات را بر عهده دارند. ضمن اینکه تیمهایی که با بیش از چهار شمشیرباز در مسابقات شرکت کنند باید یک داور همراه داشته باشند.
5500 دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده برای نهمین دوره مسابقات شمشیربازی جهانی کلاس A است. این جایزه طبق جدول زیر میان نفرات اول تا سوم مشترک هر یک از اسلحههای سابر و اپه توزیع خواهد شد:
نفر اول: 1000 دلار
نفر دوم: 750 دلار
نفر سوم (دو نفر مشترک): 500 دلار
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