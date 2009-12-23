ارتقای وضعیت صنفی اعضای خانه سینما از اهداف هیئت مدیره است

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین نشست این مجمع که در ساختمان شماره دو خانه سینما در اول دی‌ماه سال جاری برگزار شد، محمد مهدی عسگر پور مدیر عامل خانه سینما گفت: از مدت‌ها پیش در هئیت مدیره خانه سینما این بحث مطرح شده که در جهت ارتقا جایگاه صنفی خانه سینما اقداماتی انجام دهیم البته اداره کردن یک جریان صنفی در کشور ما کار دشواری است با این حال وضعیت خانه سینما از این حیث در قیاس با اصناف دیگر قابل قبول است.

وی افزود: با توجه به شرایط جدیدی که در کشور به وجود آمده نیازهای جدید به وجود آمده و بهتر دیدیم که برای درک و حل و فصل بهتر مسائل صنفی یک نشست ماهانه داشته باشیم و این اولین جلسه در همین راستاست. البته پیش از ما دو نشست بزرگ برگزار کردیم که اولی با روسای صنوف و دومی هم با شوراهای مرکزی که بازتاب خوبی هم داشت. بر همین اساس تصمیم گرفتیم که ماهی یکبار این جلسه را با عنوان مجمع مشاوران اصناف خانه سینما برگزار کنیم و مسائل صنفی و حرفه‌ای اصناف سینما را مورد بحث قرار دهیم.

عسگرپور ادامه داد: ما یکسری مبحث روز داریم که مشخصا در حوزه خانه سینماست مثل حضور نمایندگان خانه سینما در شورای صدور پروانه ساخت. برخی از دوستان هم پیشنهاد داشتند موضوعی که در این جلسه مطرح شود درباره نوع حضور اعضای خانه سینما در جشنواره فجر باشد که به نظر می‌رسد این موضوع به همه اصناف خانه سینما ارتباط نداشته باشد و بهتر است مباحث دیگری را مطرح کنیم.

وی توضیح داد: که چند وقت پیش نامه‌ای به اصناف مختلف خانه سینما دادیم و ازآنها خواستیم نیازها و مشکلات خود را مطرح کنند و برای تنظیم بهتر این کار خواستیم که هر صنفی دو مساله عمده و اصلی خود را مطرح کند که از 29 صنف موجود 23 صنف به این درخواست پاسخ دادند که جمع‌بندی آن نشان می‌داد که 10 صنف اولویت اول خود و دو صنف نیز اولویت دوم خود را امنیت شغلی اعلام کردند.

عسگرپور ادامه داد: مسکن و بیمه اجباری و بیکاری در اولویت اول پنج صنف و در اولویت دوم هفت صنف دیگر قرار داشت و در نهایت انجام فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی در اولویت اول سه صنف و اولویت دوم پنج صنف قرار گرفت. بنابراین بحث امنیت شغلی مهمترین دغدغه ای بود که از در اولویت اکثر اصناف قرار داشت . یکی از موانعی که در حل این مشکلات وجود دارد اینست که ما فکر می کنیم که تعریف همه ما از امنیت شغلی یکی است در حالی که ممکن است هر کس تصور متفاوتی از این مساله داشته باشد لذا سعی کردیم با رجوع به منابع مختلف امنیت شغلی را تعریف کنیم بر این اساس امنیت شغلی روندی است که به میزان معینی مولفه های کار و اشتغال را تامین می کند.

رئیس خانه سینما یادآور شد : تنها طرحی که در زمینه امنیت شغلی به شکل مکتوب ثبت شد طرحی بود که در زمان سید ضیا هاشمی نوشته شده است اما به دلیل برخی مسائلی که در آن زمان به وجود آمد این طرح به حال خود رها شد. به هر حال برای تامین امنیت شغلی گام اول توانمند سازی منابع انسانی برای ایجاد ارزش افزوده در محصول تولیدی یا خدمات ارائه شده است اما برای تحقق آن چه باید کرد . تحقیقاتی که در این زمینه انجام دادیم به این نتیجه رسید که ابتدا باید ساختارهای حقوقی این اهداف را پیش بینی کنیم که این ساختار سه بخش دارد : 1- مروت نامه 2- ضمانت اجرا در شوراهای داوری و 3- پیش بینی ضمانت اجرا در ساختار حاکمیت ( معاونت امور سینمایی )

وی گفت: لازمه رسیدن به تفاهم کلی باید اطلاعات درستی از اعضا و نیروی انسانی دست اندر کار سینما و در واقع یک نظام جامع اطلاعاتی شکل بگیرد. همچنین ضمانت اجرا در شوراهای داوری درباره تخلفات تصمیم گیری می کند. متاسفانه ما با شاکله طبیعی تولید در سینما مواجه نیستم لذا گاهی منافع فردی بر منافع سینما ترجیح پیدا می کند. درباره بخش آخر نیز ما به تفاهماتی با معاونت سینمایی رسیده بودیم که در نتیجه تغییر و تحولات مدیریتی اجرایی نشد بر این اساس که اگر کسی شماره نظام سینمایی نداشت نمی توانست پروانه ساخت بگیرد.

عسگرپور افزود: طبق ایین نامه مصوب هیئت وزیران که در زمان مرحوم سیف الله داد اتفاق افتاد دو نفر از نمایندگان خانه سینما در شورای پروانه ساخت باید حضور داشته باشند که ما در دور جدید آقایان شاهسواری و اسعدیان را معرفی کردیم که متاسفانه از آن تاریخ نمایندگان ما به این شورا دعوت نشدند که این مساله را هم به آنها گوشزد کردیم که متاسفانه توجهی نشد.

این کارگردان گفت: در بخش افزایش تولید نیز ما دارای چند شاخص هستیم از جمله افزایش ظرفیت نمایش، شفاف سازی اطلاعات توزیع نمایش، افزایش ظرفیت اکران، الزام تلویزیون به خرید فیلم سینمایی داخلی، توجه به نمایش خانگی، رصد فروش خارج از کشور و رصد مصوبات شورای پروانه نمایش.

رئیس خانه سینما تصریح کرد: برای رسیدن به اهداف مذکور دو نهاد را قابل پیش بینی است که یکی تاسیس دبیرخانه امنیت شغلی در خانه سینما و دیگری تاسیس صندوق بیمه بیکاری برای آسیب دیگان است. پس از دیداری که کارگردان ها با رئیس جمهور داشتند با توجه به بحث حمایت از سینماگران که ایشان مطرح کردند ما در مورد صندوق بیمه بیکاری سطح مبلغ فرمول و الگوی کار را ارائه دادیم که آقای احمدی نژاد این طرح را برای اجرا به معاونت برنامه ریزی شان ارجاع دادند. قرار شد سه وزارتخانه ارشاد ، رفاه و کار و امور اجتماعی در این زمینه همکاری داشته باشند که تنها وزارتخانه ای که تا این لحظه نظرات خود را ارائه نداد وزارت ارشاد است.

محمد مهدی عسگر پور مدیر عامل خانه سینما در پایان ضمن تقدیر و تشکر از سینماگران و نمایندگان صنوف مختلف در پایان بر تشکیل سه کمیته تخصصی در پیشبرد اهداف مورد بحث تاکید کرد این کمیته ها شامل کمیته مالی که به تقویت بنیان‌های مالی خانه سینما می پردازد و به جلب نظر اسپانسرهای جدید کمک می‌کند دوم کمیته استراتژی و ارتباطی که بتواند روابط خانه سینما را به مجموعه های دولتی(حاکمیتی) تنظیم کند و سوم هم کمیته پیگیری خصوصی سازی که اصل 44 را در حوزه سینما پیگیری کند.

در این نشست محمدمهدی عسگرپور ، فرهاد توحیدی ، قاسم قلی پور، محمد رضا اصلانی ، مصطفی رزاق کریمی ، فرشته طائر پور ، پروین صفری ، سید رضا میرکریمی ، داوود رشیدی ، مهدی فخیم زاده ، محمد رضا سکوت ، علیرضا رئیسیان ، ناصر تقوایی ، تورج منصوری ، دکتر محمد سریر ، ابراهیم مختاری ، منوچهر محمدی ، منوچهر شاهسواری ، مرتضی شایسته ، مصطفی شایسته ، علی معلم ، سعید مستغاثی، عبدالله اسکندری، کمال تبریزی، مهدی کرم پور، مجبتی میر تهماسب ، علیرضا رئیسیان ، نظام الدین کیایی ، همایون اسعدیان، ابوالحسن داوودی، محمدرضا مویینی،عبدالله اسفندیاری و غلامرضا موسوی حضور داشتند.