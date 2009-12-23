هفت شرکت هرمی در استان سمنان شناسایی شدند

سردار قاسم نصری در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این شرکت ها با نام های مختلف در این استان فعالیت داشتند که در این ارتباط تاکنون 34 نفر از اعضای اصلی آنها دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه پلیمرهوم، آی‌نیوز، جی‌آی‌پی، تلاش‌گستر تجارت، یالینور، گالف و کیو‌آی از اسامی این شرکت ها در استان است، گفت: 12 نفر از اعضای اصلی پنج شرکت نخست نام برده شناسایی و دستگیر شدند.

به گفته وی، مرکز اصلی شرکت هرمی گالف در استان سمنان بوده و در ارتباط با این شرکت نیز 22 نفر از اعضای اصلی آن شناسایی و دستگیر شدند.

سردار نصری تصریح کرد: با شناسایی مکان اصلی این شرکت و دستگیری اعضای آن فعالیت شعبه های این شرکت در دیگر نقاط کشور نیز متوقف شد.

وی در خصوص فعالیت های شرکت هرمی کیو آی گفت: این شرکت همان شرکت هرمی گلد کوئیست است و هم اکنون پرونده هایی در محاکم قضایی مطرح و تحت رسیدگی است.

فرمانده انتظامی استان سمنان تصریح کرد: این شرکت با تغییر نام به صورت متمرکز در تهران مشغول فعالیت است و با برگزاری جلسات در تهران اقدام به آموزش اعضا و فعالیت می کند.

وی افزود: این شرکت با خرید گوشواره و تورهای مسافرتی و... اقدام به جذب عضو می کند و برای عضویت بین 10 تا20 میلیون ریال ودیعه از اعضا به عنوان سپرده اخذ و فعالیت می کند.

فرمانده انتظامی استان سمنان یاد آور شد: پرونده این شرکت در حال رسیدگی در مراجع قانونی است و از شهروندان خواست تا نسبت به فعالیت این شرکت ها هوشیار بوده و از عضویت در آنها خودداری کنند.