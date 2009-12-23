هشت مجتمع خدماتی رفاهی در جاده های خراسان جنوبی احداث شد

جواد وحدتی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند با بیان اینکه به دلیل محرومیت این استان کمکهای بلاعوضی به سرمایه گذاران جهت احداث این مجتمع ها صورت می گیرد، افزود: در این راستا تا مبلغ 100 میلیون تومان به این امر کمک بلاعوض می شود.

وحدتی فرد اضافه کرد: از سوی سازمان میراث فرهنگی استان نیز جهت احداث برخی از قسمتهای این مجتمع ها به صورت بلاعوض اقدام شده است.

به گفته وی مجتمعهای خدماتی رفاهی مجموعه هایی هستند که به منظور افزایش ایمنی و ارائه خدمات مورد نیاز رانندگان وسایل نقلیه ایرانی، خارجی و سرنشینان آنها در طول جاده های اصلی و فرعی احداث می شوند.

وحدتی فرد در خصوص ارائه خدمات این مجتمع ها، تصریح کرد: امکانات و خدمات بهداشتی، رستوران، نمازخانه، جایگاه سوخت، پارکینگ، واحدهای تجاری و سایر خدمات رفاهی از جمله این امکانات هستند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی در ادامه کاهش میزان تصادفات جاده ای و افزایش ضریب ایمنی جاده را از مزایای استفاده از مجتمع های خدماتی و رفاهی عنوان کرد.

وحدتی فرد ادامه داد: ساخت و توسعه این مجموعه های رفاهی بین راهی از سال 1377 در دستور کار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور قرار گرفته که با ارائه تسهیلات مالی، حمایتی و قانونی اهتمام جدی را در این زمینه به عمل آورده است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی در پایان تعداد شرکت ‌های حمل و نقل فعال استان را 68 شرکت برشمرد و یادآور شد: خراسان جنوبی با هشت هزار و 823 وسیله نقلیه عمومی، حمل و جایجایی کالا و مسافر بین شهری را برعهده دارد.