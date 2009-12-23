توسعه اسلحه ای جدید در مبارزه با ویروس آنفلوآنزای پرندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه توکیو و دانشگاه ویسکونسین به ترکیب جدیدی به نام T-705 (فاویپیراویر) دست یافتند که بسیار موثرتر از داروی "اوسلتامیویر" است که در حال حاضر در مبارزه با ویروس آنفلوآنزای پرندگان H5N1 به کار می رود.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "ویروس H5N1 یک عامل بیمازیرای قوی است و داروی اوسلتامیویر نمی تواند در مقابل این ویروس از تمام حیوانات آلوده شده محافظت کند. این درحالی است که ترکیب جدید بسیار بهتر عمل می کند و حتی چند روز پس از آلودگی نیز می تواند در مبارزه با ویروس به کار رود."

این دارو همچنین می تواند در مبارزه با آنفلوآنزای H1N1 و آنفلوآنزای فصلی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

آزمایش این ترکیب جدید بر روی موشها کاملا موفقیت آمیز بود و این دانشمندان در حال حاضر آزمایش ترکیب T-705 بر روی انسان و نسبت به آنفلوآنزای فصلی را آغاز کرده اند و به زودی وارد فاز سوم آزمایشات بالینی می شوند.

هدف T-705 یک مولکول خاص در ویروس است. این مولکول که نوعی پلیمراز است و توسط RNA ساخته می شود به ویروس اجازه می دهد که ماده ژنتیکی خود را تکثیر کند.

براساس گزارش رویترز، ترکیب T-705 با غیرفعال کردن این پلیمراز ویروس را برای تولید کپی های جدید از خود ناتوان می سازد و به این ترتیب آلودگی متوقف می شود.