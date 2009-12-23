ابلاغ سهمیه 20 درصدی کنکور برای متاهلین بدون عبور از مجاری قانونی

به گزارش خبرنگار مهر، دولت پس از تصویب مصوباتی برای تسهیل ازدواج جوانان این مصوبه را برای اجرا به دستگاههای مجری ابلاغ کرده است. یکی از بخش های این مصوبه اختصاص 20 درصد سهمیه کنکور کارشناسی ارشد برای متاهلان است.

این خبر برای اولین بار 30 آبان ماه از سوی مهرداد بذرپاش معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان اعلام شد. وی در در جشنواره زوج خوشبخت ایرانی از اعطاء 20 درصد سهمیه در کنکور برای زوج های جوان دانشجو که قصد ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دارند خبر داد.

این اظهار نظر کارشناسان و مسئولان مخالف را به واکنش واداشت. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در واکنش به اظهارات رئیس سازمان ملی جوانان درباره اختصاص سهمیه 20 درصدی به زوجهای دانشجو به مهر گفت: تعیین سهمیه برای قشری خاص در کنکور سراسری وظیفه دولت نیست و حتما مصوبه مجلس را می خواهد.



دکتر علی عباسپور تهرانی فرد با بیان این مطلب افزود: به غیر از سهمیه بندی مناطق در کنکورهای سراسری که باید مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشد ایجاد هرگونه سهمیه و اختصاص بخشی از ورودی دانشگاهها به قشر خاصی از جامعه نیاز به مصوبه مجلس و قانون شدن دارد.

وی ادامه داد: تعیین سهمیه برای قشری خاص در کنکور سراسری وظیفه دولت نیست و حتما مصوبه مجلس را می خواهد.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: البته دولت می تواند نظر خود را در این زمینه اعلام کند و آن را به صورت لایحه در دولت تصویب کند و سپس به مجلس ارائه کند تا تصویب آن در مجلس بررسی شود.

عباسپور تاکید کرد: برای اختصاص بخشی از ورودی دانشگاهها (ایجاد سهمیه) باید مراحل قانونی طی شود. بنابراین دولت می تواند در این زمینه نظر خود را اعلام و لایحه ای تصویب کند. اما برای اجرای این لایحه حتما باید مجلس مصوبه داشته باشد.

دکتر ابراهیمی مقدم نیز به عنوان یک متخصص روانشناسی با تشریح تبعات روحی و روانی اجرای طرح اختصاص سهمیه 20 درصدی به متأهلین برای ورود به کارشناسی ارشد گفت: مشکلات جوانان اقتصادی است و باید مشوق هایی از این دست برای ازدواج جوانان درنظر گرفته شود.

وی به تبعات اختصاص این سهمیه نیز اشاره کرده و گفته بود: اجرای این طرح باعث می شود جوانان هول شوند و برای ورود به کارشناسی ارشد شتابزده اقدام به ازدواج کنند. همچنین ممکن است ازدواج های صوری به وجود بیاید مانند همان مصوبه ای که معافیت سربازی را در صورت طلاق والدین به تصویب رسانده بود و این مصوبه باعث شد طلاق های صوری به وجود بیاید و تبعات روحی و روانی زیادی را برای والدین و جامعه در بر داشت.

برخی نمایندگان مجلس و اکثر دانشگاهیان نیز مخالفت خود را با این مصوبه دولت اعلام کرده و خواستار عدم اجرای آن شده بودند.

البته وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز این اظهارات را بی پاسخ نگذاشت و جزئیات مصوبه دولت برای اختصاص 20 درصد سهمیه کنکور کارشناسی ارشد به زوجها را تشریح کرد و گفت: این مصوبه با موافقت وزارت علوم و در جهت تشویق افراد شایسته علمی به ازدواج تصویب شده و حقی از داوطلبی را تضییع نخواهد کرد.



کامران دانشجو در پاسخ مهر درباره مصوبه دولت درباره اختصاص 20 درصد سهمیه به زوجها در کنکور کارشناسی ارشد گفت: سازمان ملی جوانان در بررسی که انجام داده بود و بر اساس آن گزارشی را به هیئت دولت ارائه کرده بود خواستار اختصاص پنج درصد سهمیه کنکور کارشناسی ارشد برای متاهلین شده بود.

وی ادامه داد: با نگاه عمیق رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت و حمایت وزارت علوم این پنج درصد به 20 درصد سهمیه در کنکور کارشناسی ارشد افزایش و به تصویب دولت رسید.

وزیر علوم افزود: بر اساس این مصوبه دولت 20 درصد سهمیه برای ورود زوجها به دوره کارشناسی ارشد در نظر گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد: باید آیین نامه اجرایی این مصوبه تنظیم و به هر مرجعی که باید مسیر قانونی را بگذارند ارائه شود.

کامران دانشجو با تاکید بر اینکه این مصوبه تشویق مناسبی برای ازدواج جوانان محسوب می شود در پاسخ به این سئوال مهر که ممکن است سوء استفاده هایی را نیز در پی داشته باشد گفت: تمامی این موارد در آیین نامه اجرایی مشخص خواهد شد.

وزیر علوم تاکید کرد: این مصوبه دولت به هیچ عنوان حقی از داوطلبی تضییع نخواهد کرد. بحث مهم در این مصوبه دولت تشویق افراد شایسته علمی به ازدواج است.

کامران دانشجو تاکید کرد که این مصوبه کاملا با کار کارشناسی نهایی شده است.

با وجود این اظهارت موضوع اختصاص سهمیه به متاهلین در جلسه ای در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

علی کریمی فیروزجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زمینه نتایج این جلسه گفت: طرح اختصاص 20 درصد سهمیه کنکور کارشناسی ارشد به متأهلان طی جلسه ای با حضور وزیر علوم در کمیسیون آموزش مجلس بررسی شد. این طرح بندهای دیگری نیز دارد که اعضای کمیسیون با تمامی این بندها در راستای تسهیل ازدواج جوانان موافق هستند اما اختصاص سهمیه برای ورود به تحصیلات تکمیلی را ضربه به آموزش عالی می دانند و با آن مخالف هستند.

وی اظهار داشت: ما اجرای این طرح را به صلاح کشور نمی دانیم و از سوی دیگر تصویب هر طرحی در رابطه با سهمیه ها باید از طریق مراجع قانونی امکانپذیر باشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به مهر گفت: هرگونه تصمیم گیری در خصوص اعمال سهمیه در کنکور نیازمند مصوبه قانونی است و دولت باید این طرح را نیز در صورت اصرار بر اجرای آن به صورت لایحه به مجلس ارائه دهد تا نمایندگان درباره آن تصمیم گیری کنند.

وی افزود: تمام این مباحث در جلسه کمیسیون آموزش مطرح و قرار شد این موارد و مخالفت اعضای کمیسیون با طرح اختصاص سهمیه برای ورود به کارشناسی ارشد از طریق وزیر علوم به دولت ارائه و منتقل شود.

به گزارش مهر، با وجود مخالفتهایی که از سوی دانشگاهیان و مجلس در زمینه اختصاص 20 درصد سهمیه کنکور کارشناسی ارشد به متاهلین مطرح شده است اما دولت این مصوبه را 22 آذر ماه برای اجرا ابلاغ کرده است. حال باید دید مخالفت مجلس به خصوص رئیس کمیسیون آموزش مجلس تا چه اندازه می تواند مانع اجرای مصوبه ای شود که بر خلاف مصوبات کنکوری از مجرای مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی نگذشته است.

البته همچنان این سئوال باقی است که آیا مصوبه ای درباره سهمیه های کنکور می تواند بدون عبور از مجرای مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا شود هر چند که کریمی فیروزجانی عضو کمیسیون آموزش این امر را غیرممکن می داند.