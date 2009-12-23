30 سرویس بهداشتی بین ‌راهی در استان سمنان احداث می شود

عباس کاشیان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: هم‌اکنون در کل استان سمنان 30 منطقه جهت ایجاد سرویس‌های بهداشتی بین ‌راهی مشخص شده است.

وی افزود: از این تعداد در 18 نقطه، از محل اعتبارات استانی به مبلغ یک میلیارد و 900 میلیون ریال عملیات فونداسیون و 140 نقطه نصب سازه صورت گرفته است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان افزود: فعالیت‌های چهار محل با اعتباری نزدیک به 500 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی انجام شده است.

به گفته وی، در حال حاضر در 10 نقطه از این محل‌ها با معرفی پیمانکار، توسط سازمان مرکزی اقدام به انعقاد قرارداد اقدام شده و در حال تکمیل ساختمان است.

وی اضافه کرد: این مجموعه‌ها در مساحت 100 مترمربع بنا خواهد شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان افزود: در این مکان‌ها علاوه بر دو سری سرویس بهداشتی، دو نمازخانه و 21 باب واحد تجاری نیز احداث خواهد شد.

کاشیان افزود: این مجموعه‌ها در زمین‌های یک هکتاری که در آینده به مجموعه‌های خدمات رفاهی تبدیل خواهند شد، احداث شده و پس از زمان آمادگی برای بهره ‌برداری به بخش خصوصی واگذار می‌شود.