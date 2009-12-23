آزاد اندیشی به بستر فرهنگی اجتماعی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام حسین حسینی در هشتمین نشست از سلسله نشستهای علمی کرسیهای نظریه پردازی در تالار همایشهای دانشگاه آزاد کرمان اظهار داشت: آزاد اندیشی در یک مفهوم کلی به معنای وجود جریان فرهنگی و فضای فکری سالم و آزادی است که در آن بتوان به محرکهای تولید علم در حوزه دانش دست یافت.

دبیر ستاد نهضت تولید علم و کرسیهای نظریه پردازی کرمان افزود: تحقق آزاد اندیشی نیز احتیاج به ایجاد یک بستر مناسب اجتماعی و فرهنگی دارد و تا زمانی که به سمت ایجاد آن شرایط حرکت نکنیم نمی توان امیدی به تحقق آن داشت.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کرمان نیز در ادامه این نشست گفت: امروز جامعه به نظریه پردازی نیاز دارد که این نیاز بیشتر در بین دانشجویان و اقشار فرهیخته احساس می شود.

خداداد غضنفری عنوان کرد: آینده یک جامعه ملت و آئینهای آن نیازمند وجود نظریه و نظریه پردازی مجامع علمی است.

در این جلسه نظریه پردازی در علم اقتصاد با هدف رسیدن به توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.