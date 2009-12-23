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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۴۰

گلستانیها 35 درصد مقامهای جشنواره پرسش مهر 9 را کسب کردند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت بدنی و تندرستی سازمان آموزش و پرورش گلستان گفت: 50 هزار دانش آموز استان در جشنواره فرهنگی هنری و پرسش مهر 9شرکت کردند که 35 درصد مقامهای برتر این مسابقات را کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اضعر جباری ظهر چهارشنبه در اختتامیه جشنواره پرسش مهر استان در گرگان افزود: از این تعداد دو هزار نفر به مرحله استانی راه یافتند و هزار نفر نیز به مسابقات کشوری این مسابقات که در رامسر و زنجان برگزار شد، راه یافتند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش گلستان نیز گفت: این استان در یکسال گذشته در زمینه فرهنگی و هنری رشد 36 درصدی را نسبت به سال قبل از آن داشت و در زمینه نماز در کشور و استان رتبه اول اقامه نماز را کسب کردیم.

عیسی پایین محلی افزود: شما عزیزان چکیده و عصاره دانش آموزانی که در مسائل فرهنگی و هنری که در شهرستانها و مناطق استان برجسته هستند را در خدمتتان هستیم.

پایین محلی در پیرامون نقش هنر گفت: ابزار هنر از ابزارهای بسیار مهم و تاثیرگذار در جامعه امروزی است و با ابزار هنر و در قالب و فعالیتهایی که به صورت مجسم و غیرمجسم هست، آئینها را عرضه کنیم و به اهدافمان نائل شویم.

گلستان 301 هزار دانش آموز دارد.

کد مطلب 1005846

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