گلستانیها 35 درصد مقامهای جشنواره پرسش مهر 9 را کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اضعر جباری ظهر چهارشنبه در اختتامیه جشنواره پرسش مهر استان در گرگان افزود: از این تعداد دو هزار نفر به مرحله استانی راه یافتند و هزار نفر نیز به مسابقات کشوری این مسابقات که در رامسر و زنجان برگزار شد، راه یافتند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش گلستان نیز گفت: این استان در یکسال گذشته در زمینه فرهنگی و هنری رشد 36 درصدی را نسبت به سال قبل از آن داشت و در زمینه نماز در کشور و استان رتبه اول اقامه نماز را کسب کردیم.

عیسی پایین محلی افزود: شما عزیزان چکیده و عصاره دانش آموزانی که در مسائل فرهنگی و هنری که در شهرستانها و مناطق استان برجسته هستند را در خدمتتان هستیم.

پایین محلی در پیرامون نقش هنر گفت: ابزار هنر از ابزارهای بسیار مهم و تاثیرگذار در جامعه امروزی است و با ابزار هنر و در قالب و فعالیتهایی که به صورت مجسم و غیرمجسم هست، آئینها را عرضه کنیم و به اهدافمان نائل شویم.

گلستان 301 هزار دانش آموز دارد.