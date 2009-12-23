شان عاشورا اجازه سوء استفاده حزبی از عزاداریها را نمی دهد

حجت الاسلام حسین حائری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: شان قیام عاشورا و درک و اندیشه بالای عزاداران در طول تاریخ ثابت کرده که هیچگاه اجازه نمی دهند دیگران برای رسیدن به مقاصد حزبی و جناحی از آن استفاده کنند.

معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: آنهایی که خدای نخواسته برداشتهای انحرافی داشته بدانند موج خروشان امت اجازه خودنمایی به آنها نمی دهد.

وی در ادامه با تاکید بر توجه به جوانان و نوجوانان افزود: مساجد بهترین پایگاه برای ارتباط انسان با خداوند است و عزاداری در آن مکان ابزاری مناسب برای ابراز ارادت به ساحت مقد امام حسین (ع) است لذا از هیئت امنا و ائمه جماعت مساجد تقاضا داریم که به این واقعیت توجه داتشه باشند مساجد را در اختیار عزاداران قرار دهند.

وی با اشاره به مراجعه برخی جوانان و ابراز ناراحتی از این موضوع که در برخی مساجد هیئت امنا و...به بهانه هزینه مسجد، هزینه آب ، برق و... مانع برپایی مراسم می شوند، گفت: این قابل نیست درب مسجد باید به روی مردم و به خصوص جوانان برای برگزاری عزاداری حضرت باز باشد تا موجب پیوند محکمتر جوانان با مساجد شود.

وی تصریح کرد: متولیان مساجد شرعا و عرفا حق ندارند جلوی برگزاری برنامه های دینی و این عزاداریها را بگیرند چون اغلب واقفین مساجد را با این نیت و برای گسترش و تقویت دین مبین اسلام ساخته اند.

حجت الاسلام اسد الله اسدی دبیر ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی خراسان رضوی نیز در ادامه این گفتگو اظهار داشت: بستر عزاداری امام حسین(ع) مکانی برای بهره گیری جناحی و سیاسی نیست و و کسی در طول تاریخ نتوانسته است از این خورشید پر نور حقیقت برای خواسته های سیاسی خود بهره برداری کند.

وی ادامه داد: مردم ما با داشتن 30 سال تجربه در مباحث فتنه های آخر الزمان و شرایط فعلی و کسب بصیرت از طریق فرامین امام(ره) و مقام معظم رهبری به درجه و شانی رسیده اند که خود را در دامن توطئه عده ای مغرض نمی اندازند.

اسدی تصریح کرد: رشد و تعالی بصیرت بهترین ابزار در دست مردم بوده و است.