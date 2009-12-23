ایران ظرفیت پر کردن خلاء جهانی در حوزه اقتصاد و فرهنگ را دارد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شیراز، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در دومین روز از شصت و چهارمین سفر استانی خود روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از منتخبین و فرهیختگان استان فارس با بیان اینکه امروز ماموریت بسیار سنگینی بر دوش ملت ایران است گفت: این ماموریت از یک طرف افتخارآفرین و افتخارانگیز و از دیگر سو مسئولیت آفرین است.

وی در این مراسم که درمحل تالار حافظ شیراز برگزار شد با اشاره به 300 سال استعمار که همه ارزش های اخلاقی، آیین ها، فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها را مورد هجوم سنگین به قصد انهدام قرار دارد گفت: مستکبران برای تثبیت دائمی سلطه خود بر جهان جنایت هایی را طی 300 سال انجام داده اند که در طول تاریخ قبل از آن و شاید هم بعد از آن بی نظیر است.

رئیس جمهور افزود: در کشور ما نیز جنایت هایی را مرتکب شدند که روی همه جنایتکاران تاریخ را سفید کردند در همه جا آثار جنایت اینها وجود دارد.

احمدی نژاد در ادامه بزرگترین مانع در مقابل جهش آخر بشر به سمت قله کمال و تعالی و برپایی حیات طیبه در جهان را نظام مارکسیستی و نظام لیبرال دانست و گفت: کاروان حرکت بشر برای رسیدن به نقطه نهایی در عصر ما با دو مانع بسیار بزرگ مواجه شد که این دو مانع نظام لیبرال و نظام مارکسیستی در جهان بود. البته جنایاتی که نظام لیبرال دموکراسی در جهان مرتکب شدند 10 برابر جنایاتی بود که نظام مارکسیستی انجام داد.

وی با بیان اینکه به لطف انقلاب اسلامی نظام مارکسیستی در هم شکسته شد که هنوز برخی ها انقلاب را در فروپاشی نظام مارکسیستی نادیده می گیرند گفت: این در حالیست که بسیاری از اندیشمندان و صاحبنظران معتقدند که بروز انقلاب اسلامی درایران در فروپاشی نظام مارکسیستی موثر بوده است زیرا از یک طرف شعارهای آنان را به درستی دنبال می کرد و از دیگر سو مبارزه با نظام سرمایه داری لیبرال را با جدیت در صحنه عمل دنبال می کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه به زودی نظام سرمایه داری لیبرال هم به پایان راه خواهد رسید گفت: هر اندیشه و مکتبی اگر برای خود و توجیه خود یا برای اقناع دیگران نسبت به منطقش از سلاح و قدرت نظامی استفاده کند آن اندیشه فرو می پاشد.

وی تصریح کرد: تمدن و مکتبی پایدار خواهد بود که اکثر ملت ها از آن استقبال کنند.

وی بزرگترین مانع بشریت در راه رسیدن را در حال فروپاشی دانست و گفت: تنها مکتب و اندیشه و فرهنگی که می تواند جایگزین نظام لیبرال شود و یک نظام عادلانه جهان را بسازد همان چیزی است که انقلاب آن را دنبال می کند یعنی آرمان و اندیشه اسلامی پاسخگوی مناسبی به نیازهای بشر امروز است.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه در دنیا جز انقلاب اسلامی کسی حرفی برای گفتن ندارد، اظهار داشت: در حقیقت نظام جمهوری اسلامی ایران بازگشت به فرهنگ انبیاء الهی که در نقطه اوج مکتب کامل انسان ساز اسلام و راه پیامبر اسلام و کمال آن امامت و ولایت برپایه شناخت درست از انسان و نیازهای آن و ماموریتهایش است می باشد.

رئیس جمهور با بیان اینکه هم اکنون مطالبه از ملت ایران در دنیا روز افزون است گفت: تقاضاهای بسیاری ازسوی سران کشورهای مختلف از دولت جمهوری اسلامی ایران می شود تا کسی را برای ساماندهی اقتصاد و فرهنگ آن کشورها بفرستیم.

حتی گفته اند که شبکه هایی را در اختیار ما قرار می دهند تا اسلام ناب محمدی (ص) را به جهانیان معرفی کنیم.

وی اضافه کرد: هم مکتبی که در ایران جریان دارد و هم ملت ایران ظرفیت پر کردن خلاء جهانی را دارد.

احمدی نژاد با بیان اینکه جنس این خلاء جهانی اقتصاد و فن آوری نیست، گفت: امروز آن چیزی که نیاز بشریت است فرهنگ می باشد که ایران کانون جوشش فرهنگی است.

رئیس قوه مجریه در ادامه با بیان اینکه تردید ندارم خدا و اهل بیت (ع) ملت ایران را برای انجام ماموریت اسلام ناب محمدی (ص) تربیت کرده است گفت: ماموریت بزرگ ما معرفی اسلام ناب و آرمان های الهی و معرفی ویژگی های حیات طیبه به جهان بشریت است که انتظار داریم مردم فارس پیشتاز انجام این ماموریت باشند زیرا وجهه اصلی مردم این استان ایستادگی در برابر ظلم ها بوده است.

وی در ادامه با طرح این سئوال که چرا ما چندین برابر غرب فعالیت های علمی و فرهنگی می کنیم اما هم افزایی شکل نمی گیرد، گفت: اگر تعریف روشن از انسان طراز با انقلاب، اسلام و جهان ارائه دهیم می توانیم هم افزایی ایجاد کنیم. ما حتما باید تصویر روشنی از جامعه آرمانی خود را در برابر جامعه بشری قرار دهیم که در این صورت است که همه اراده ها با یکدیگر هم جهت خواهند شد. اما اگر این تعریف روشن از انسان مخدوش باشد به مشکل برخواهیم خورد.

احمدی نژاد افزود: به همین دلیل است که انتظار برای رسیدن به حکومت جهانی بالاترین انتظار است و فلسفه انتظار حرکت مستمر به سمت قله کمال است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی و ولایت یک بهانه و پنجره به سمت حکومت جهانی دارد گفت: همه عظمت جمهوری اسلامی ناشی از این اتصال است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید امروز جامعه مهدوی را بشناسیم و آن را به دیگران بشناسانیم گفت: در این صورت است که وحدت بین همه پیروان انبیاء الهی ایجاد خواهد شد.

احمدی نژاد ماموریت مهم دیگر را تعریف جامعه مهدوی در جهان دانست و گفت: تعریف جامعه مهدوی به معنای واقعی کلمه باید باشد نه آن چیزی که من می فهمم بلکه آن حقیقت جامعه مهدوی که بدون پیرایه ها است.

وی مستکبران عالم را بزرگترین مانع در راه تحقق جامعه مهدوی به شمار آورد و گفت: مستکبران از اندیشه انتظار و ولایت و امامت وحشت دارند به همین دلیل است که جریانات انحرافی درست کرده اند و اگر جامعه ما شکل جامعه مهدوی شود همه امور ما هدفمند خواهد شد.

رئیس جمهور گفت: به فضل الهی بزرگترین موانع در برابربشریت در حال انهدام است.

احمدی نژاد در پایان خطاب به منتخبین و فرهیختگان استان فارس گفت: بایستی یک جمع قوی متشکل از صاحبنظران استان تشکیل که برای همه بخش های مختلف استان برنامه ریزی کند که دولت هم از آن حمایت خواهد کرد.