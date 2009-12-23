  1. استانها
  2. ایلام
۲ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۵۱

825 هزار مسافر در استان ایلام جابجا شدند

825 هزار مسافر در استان ایلام جابجا شدند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان ایلام گفت: در سال جاری 825 هزار و 792 نفر مسافر در این استان جابجا شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد کهزادیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این میزان مسافر در قالب 246 هزار و 249 سرویس انجام شده است.

وی بیان داشت: این میزان جابجایی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ سفر 11 درصد و از لحاظ مسافر یک درصد رشد داشته است.

این مسئول با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 12 هزار کارت هوشمند برای شامل هفت هزار و 46 کارت رانندگان، دو هزار و 442 کارت ناوگان باری و هزار و 598 کارت ناوگان مسافبری در استان ایلام صادر شده است، خاطرنشان کرد: سالانه بیش از 90 درصد جابجایی کالا توسط بخش حمل و نقل جاده ای صورت می گیرد.

کهزادیان عنوان کرد: 32 شرکت حمل و نقل کالا در استان ایلام فعال هستند و دو هزار و 384 دستگاه کامیون با عمر متوسط 5.9 در این استان در حال فعالیت هستند.

این مسئول یادآور شد: تاکنون بیش از هزار و 200 دستگاه وسیله نقیله مسافر به چرخه حمل و نقل استان ایلام افزوده شده است.

کد مطلب 1005850

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها