825 هزار مسافر در استان ایلام جابجا شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد کهزادیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این میزان مسافر در قالب 246 هزار و 249 سرویس انجام شده است.

وی بیان داشت: این میزان جابجایی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ سفر 11 درصد و از لحاظ مسافر یک درصد رشد داشته است.

این مسئول با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 12 هزار کارت هوشمند برای شامل هفت هزار و 46 کارت رانندگان، دو هزار و 442 کارت ناوگان باری و هزار و 598 کارت ناوگان مسافبری در استان ایلام صادر شده است، خاطرنشان کرد: سالانه بیش از 90 درصد جابجایی کالا توسط بخش حمل و نقل جاده ای صورت می گیرد.

کهزادیان عنوان کرد: 32 شرکت حمل و نقل کالا در استان ایلام فعال هستند و دو هزار و 384 دستگاه کامیون با عمر متوسط 5.9 در این استان در حال فعالیت هستند.

این مسئول یادآور شد: تاکنون بیش از هزار و 200 دستگاه وسیله نقیله مسافر به چرخه حمل و نقل استان ایلام افزوده شده است.