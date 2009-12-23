  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۵۴

هفته بیست و یکم لیگ برتر/

برتری ذوب آهن و پاس و توقف استیل آذین و تراکتورسازی در پایان نیمه اول

برتری ذوب آهن و پاس و توقف استیل آذین و تراکتورسازی در پایان نیمه اول

تیم‌های ذوب آهن اصفهان و پاس همدان نیمه اول دیدارهای آغازین روز دوم از هفته بیست و یکم مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور را با پیروزی پشت سرگذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 14 امروز (چهارشنبه) با برگزاری چهار دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد که در پایان نیمه اول این دیدارها نتایج زیر رقم خورده است:

* ذوب‌آهن اصفهان یک - ابومسلم خراسان صفر
گل: محمد صلصالی (11 - پنالتی)

* راه آهن تهران صفر - تراکتورسازی تبریز صفر

* شاهین بوشهر یک - استیل آذین تهران یک
گل‌ها: محمدناصر شکرون (30) برای شاهین بوشهر و علی کریمی (23) برای استیل آذین

* پاس همدان یک - مس کرمان صفر
گل: آرتور یدگاریان (18)

کد مطلب 1005855

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها