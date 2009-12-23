برتری ذوب آهن و پاس و توقف استیل آذین و تراکتورسازی در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 14 امروز (چهارشنبه) با برگزاری چهار دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد که در پایان نیمه اول این دیدارها نتایج زیر رقم خورده است:
* ذوبآهن اصفهان یک - ابومسلم خراسان صفر
گل: محمد صلصالی (11 - پنالتی)
* راه آهن تهران صفر - تراکتورسازی تبریز صفر
* شاهین بوشهر یک - استیل آذین تهران یک
گلها: محمدناصر شکرون (30) برای شاهین بوشهر و علی کریمی (23) برای استیل آذین
* پاس همدان یک - مس کرمان صفر
گل: آرتور یدگاریان (18)
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