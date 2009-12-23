موفقیت تصویرگر ایرانی در ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، در نمایشگاه امسال آثار 37 تصویرگر از 19 کشور جهان به ‌کاتالوگ راه یافته‌اند و شعبانی‌پور تنها هنرمند ایرانی است که توانسته در این جمع بماند و نام ایران را در میان کشورهای راهیافته به‌ نمایشگاه جای دهد.

کشورهای ایتالیا با 11 تصویرگر، اسپانیا با 6 تصویرگر، فرانسه با 3 تصویرگر، آرژانتین با 2 تصویرگر و آلمان، اتریش، استونی، اسلووانی، ایران، برزیل، بلژیک، روسیه، کروواسی، کره‌ جنوبی، لهستان، مجارستان، مکزیک، هلند هر یک با یک تصویرگر در این نمایشگاه حضور دارند.

اهمیت نمایشگاه سارمده در این است که در تمامی شهرهای ایتالیا گردش خواهد کرد و هنردوستان می‌توانند در هر کجا که باشند آثار برگزیده را از نزدیک ببینند.

امیر شعبانی‌پور برای تصویرگری کتاب "نگهبان خورشید" نوشته‌ لاله جعفری از انتشارات شباویز به ‌این نمایشگاه راه یافته است. تصاویر این کتاب پیش از این نیز به ‌کاتالوگ نمایشگاههای معتبری همچون بولونیا، باری‌یرو، بلگراد، براتیسلاوا، ژاپن و ... راه یافته است.