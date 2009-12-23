"یک روز پس از دهمین روز " در جشنواره مستند اکتادرو

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم که پیش از این حضور موفقی در عرصه بین المللی داشته و چندین جایزه از جمله بهترین فیلم بخش فیلمسازان جوان از جشنواره باتومی گرجستان، بهترین فیلم مستند جشنواره اسکندریه مصر و.... را بدست آورده است. در نهمین دوره جشنواره بین المللی اکتادرو که 24 دسامبر آغاز می‌شود، حضور دارد.

"یک روز پس از دهمین روز" به همراه 13 اثر مستند دیگر آثار بخش مسابقه مستند را تشکیل می‌دهند. این جشنواره در 31 دسامبر در کشور اکوادور پایان می‌یابد. این فیلم مستند به رابطه عاطفی میان یک پیرمرد معلول و یک شتر می‌پردازد که توسط او مهیای مراسمی آئینی در محرم می‌شود. این ساخته نرگس آبیار برنده جایره دومین دوره همایش تصویر عاشورایی نیز شده است.

