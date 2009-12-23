1200 مرکز ترویج و خدمات کشاورزی در کشور افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در محمود آباد، لیرضا شعبان ن‍ژاد ظهر چهارشنبه در ششمین همایش مسئولان مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی مازندران در مرکز ترویج و توسعه فنی و تکنولوژی هراز "کاپیک" در محمودآباد گفت: افزایش این تعداد مراکز در راستای ارائه خدمات بیشتر فنی و حمایتی به کشاورزان، دسترسی آسان تر کشاورزان به کارشناسان کشاورزی و حضور آنان در مزرعه و شناخت بیشتر کارشناسان از وضعیت تولید مناطق بوده است.

وی با تاکید بر اینکه این مراکز باید از شرکتهای خدمات رسان بخش خصوصی به خصوص جوانان فارغ اتحصیل بخش کشاورزی در این بخش بیشتر حمایت و استقبال کنند، خاطرنشان کرد: مراکز ترویج و خدمات کشاورزی در کشور باید خود را از حالت تصدی گری در این بخش خارج و نظارت شرکتهای خدمات رسان خصوصی به کشاورزان را داشته باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران هم در این همایش ماموریت اصلی این سازمان را در بخش ترویج و ارائه راهکارهای آموزشی و فنی از طریق کارشناسان به کشاورزان بیان کرد.

عنایت الله تورنگ به نیاز روز افزون کشاورزان در بخشهای مختلف به دانشهای روز برای کاهش هزینه های تولید اشاره کرد و افزود: با وجود فارغ اتحصیلان زیاد بخشهای کشاورزی در این بخش بیشترین بی توجهی و کم توجهی شده است.

وی با تاکید بر اینکه برای جبران این کمبود باید یک توجهات ویژه ای از سوی مراکز خدمات کشاورزی هم در بخش بکارگیری فارغ اتحصیلان وهم در بخش حضور بیشتر کارشناسان در مزارع کشاورزی شود، بیان کرد: منابع زیاد کشاورزی در استان وجود دارد که به علت عدم آشنایی کشاورزان به تکنولوژی های روز به هدر می رود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران بر جلوگیری از افزایش بی رویه تغییر کاربری ها به مسئولان مراکز ترویج وخدمات جهاد کشاورزی استان هشدار داد و تاکید کرد: همگان در برابر اراضی موجود مسئول هستیم و باید در برابر آن کوشا باشیم.