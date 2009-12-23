هیچگونه مورد قطعی از ابتلا به آنفلوانزای نوع A در میان زائران ایرانی مشاهده نشد

به گزار ش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات خبری بعثه مقام معظم رهبری، دکتر امین رضا طباطبایی گفت: در موسم حج سال 1388 نیز همانند سالهای قبل، ابتدا پزشکان کاروانها از سوی مرکز پزشکی حج انتخاب شدند و بلافاصله کار معاینه زائران را در هنگام ثبت نام زائران شروع کردند و دستورالعملهای پزشکی در این زمینه نیز به پزشکان کاروانها ابلاغ شد.

وی گفت: مرکز پزشکی سازمان حج نیز در ادامه روند کارهای خود اقدام به تهیه و تدارک حدود 110 تن اقلام پزشکی اعم از دارو و تجهیزات کرد که جهت استفاده به عربستان ارسال گردید.

معاون هماهنگی و نظارت تخصصی مرکز پزشکی حج و زیارت در ادامه تصریح کرد: در داخل کشور نیز در کنار آزمایشات و معاینات زائرین، دستورالعملهای آموزشی برای پزشکان در نظر گرفته شد و به آنها ابلاغ گردید.

وی ادامه داد: به موازات اقدامات فوق، کمیسیونهای پزشکی و استانی توسط مرکز پزشکی حج تشکیل شد.

طباطبایی اعلام کرد: "آموزش زائران در بخش سلامت " یکی از اقدامات مناسبی است که توسط مرکز پزشکی حج صورت گرفت که در طی آن جزوات آموزشی در اختیار زائران قرار داده شد و طی جلسات آموزشی کاروانها به عنوان متن آموزشی مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی ادامه داد:‌ در جلسات تخصصی که در بخشهای مختلف سازمان برگزار می شد، مسائل پزشکی اعم از تجهیزات، بیمارستان و فضای اختصاص داده شده و به زائرانی که احتمالاً بیمار می شدند، مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

وی درباره آنفلوآنزای نوع A گفت:‌ خوشبختانه با تدارک و تمهیداتی که در زمینه مقابله با بروز احتمالی این بیماری اندیشیده شده بود، توانستیم با موفقیت این شرایط را نیز پشت سر بگذاریم علاوه بر این تعداد 30 نفر نیرو از سوی وزارت بهداشت در اختیار سازمان قرار داده شد که کار اپیدمیولوژی را انجام می دادند. همچنین درمانگاهها و کلینیک‌های عفونی مجزایی برای بیماران احتمالی در نظر گرفته شده بود و در داخل هتلها با توجه به هماهنگی‌ها و برنامه ریزی‌هایی که برای مقابله با بیماری آنفلوآنزای نوع A اندیشیده شده بود، اتاقهای ایزوله ای در نظر گرفته شده بود که در صورت محرز شدن نشانه هایی از بیماری آنفلوآنزای نوع A ، گروهی برای بستری کردن فرد مشکوک به آنفلوآنزا به هتل وی اعزام می شدند و اقدام به بستری کردن فرد مزبور در اتاق ایزوله می کردند.

طباطبایی گفت: خوشبختانه در عربستان هیچ مورد قطعی از آنفلوآنزای نوع A ثبت نگردید. ولی با این حال مرکز پزشکی حج تعداد 20 تخت ICU جهت مقابله با موارد احتمالی بیماری آنفلوآنزای نوع A در نظر گرفته بود که خوشبختانه حتی یک مورد هم بیمار در این زمینه نداشتیم.