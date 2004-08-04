فعاليت آزادانه سيا و اف بي آي در پاكستان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از واشنگتن پست ، يك وزير كابينه پاكستان فاش ساخت در برنامه اي كه دو دولت پاكستان و آمريكا به توافق رسيدند ، به عوامل سيا و اف بي آي اجازه داده شده است كه از مظنونين به تروريسم در پاكستان استراق سمع و از جمله استراق سمع تلفني انجام شود .

بر طبق گزارشي كه بوسيله گزارشگر پاكستاني واشنگتن پست تهيه شد : ISI سرويس اطلاعاتي پاكستان واحدهاي خاصي را طراحي كرده است تا اطلاعات ضد تروريستي را از طريق صدها عامل جديد و تجهيزات مراقبت كه توسط دولت آمريكا تهيه شده است ، جمع آوري كند .

اين وزير در ادامه مي افزايد : تقريبا تبادل روزانه اطلاعات بين سيا و ISI صورت مي گيرد . اين همكاري حتي از روزهاي جنگ افغانستان نيز بهتر است .

پليس پاكستان و مقامات اطلاعاتي مي گويند : زماني كه يك هدف تحت تعقيب قرار گرفت هر حمله اي بوسيله آژانسهاي انتظامي (پليس ) صورت مي گيرد و اين حملات تحت نظارت مستقيم مقامات عالي رتبه ISI مي باشد كه بسياري از آنها دوره هاي آموزشي را با اف بي آي و سيا گذرانده اند . تمام مظنونين به عضويت در القاعده به مقامات آمريكايي تحويل داده شدند تا بازجوييهاي بيشتري از آنها صورت بگيرد . در هر مورد مقامات اطلاعاتي پاكستان بوسيله همتايان آمريكايي خود براي تعقيب مشترك فراخوانده شدند .

خبرنگار واشنگتن پست در ادامه مي نويسد كه اطلاعاتي كه به اعلام وضعيت نارنجي در نيويورك و واشنگتن انجاميد از مصعد اروچي عامل القاعده كه در روز 12 ژوئن در پاكستان بازداشت شد ، به دست آمده است .

وي به بازجويان خود گفت : القاعده به زودي واشنگتن و نيويورك را هدف قرار خواهد داد

وي يك نقشه به همراه داشت و به ساختمانهاي مهمي در روي نقشه نيويورك اشاره كرد. تعدادي سي دي نيز همراه او يافت شدند كه حاوي اطلاعات مهمي بودند .

اروچي سه روز بعد از بازجويي به مقامات آمريكايي تحويل داده شد و توسط آنها به نقطه نامعلومي انتقال داده شد .