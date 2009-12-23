دشمن وحدت ملت ایران را نشانه گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، آیت الله نورالله طبرسی ظهر چهارشنبه در جمع اعضای ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر مازندران در ساری افزود: توحید و معارف دینی و عبادی از طریق حکومت اسلامی در جهان گسترانیده شده است.

وی خاطرنشان کرد: امروزه بزرگترین معروف وحدت است و دشمن به این واسطه وحدت مسلمین را نشانه گرفته است.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه باید وحدت مسلمین جهان در سایه رهبری عظیم الشان اسلام محفوظ بماند، تصریح کرد: رمز ماندگاری و بقاء ملت ایران استواری و ماندگاری ولی فقیه است.

طبرسی با بیان اینکه حوادث پس از انتخابات نباید به عنوان تهدید برای آحاد جامعه تبدیل شود، یادآور شد: نخبگان جامعه باید از فرصتهای طلایی حضور حداکثری مردم در حماسه انتخابات اخیر سمبل وحدت و انسجام پدیدار کنند.

وی با انتقاد از بی توجهی برخی آحاد جامعه به مقدسات و ارزش های اسلامی اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر باید در جامعه اسلامی به عنوان یک فرهنگ درآید.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه امر به معروف یک حکم سیاسی، اجتماعی و دینی است، خاطر نشان کرد: اسلام دین ارزش ها بوده و برای انسان فاسق حسابی بازنکرده است.

طبرسی با تاکید بر تقویت جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در بین دستگاه های اجرایی استان افزود: امربه معروف جزئی از فروعات دین بوده که در کتاب اعتقادی و احکام و اخلاق دینی به آن اشاره شده است.

وی بیان داشت: سیاست در اسلام به منزله پوسته و دیانت به منزله امر به معروف بوده که جزیی از احکام الهی است.

نماینده ولی فقیه در مازندران خواستار ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه از طریق مدیران و کارکنان ادارات استان شد و گفت: فرهنگ حسینی، نبوی و علوی در جامعه اسلامی نباید به فراموشی گراییده شود.