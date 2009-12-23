اختصاص 218 میلیارد ریال برای اشتغال خانواده های کمیته امداد ایلام

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علیرضا ابراهیمی بعد از ظهر چهارشنبه در در جلسه معارفه سرپرست جدید کمیته امداد دره شهر افزود: این میزان اعتبار در قالب تسهیلات یکصد میلیون ریالی به متقاضیان طرحهای اشتغالزایی پرداخت خواهد شد.
وی گفت: هزار کارگاه آموزشی در قالب فعالیتهای خدماتی، تولیدی، کشاورزی، شیلات و صنایع در استان برای مددجویان راه اندازی می شود.
امام جمعه دره شهر نیز در این مراسم گفت: مسئولان باید خدمات شایسته و بی منت به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند.
حجت الاسلام همتی افزود: کمیته امداد در طول 30 سال گذشته خدمات فراوانی به قشر آسیب پذیر ارائه کرده است.
در پایان این مراسم نظر پور به عنوان سرپرست کمیته امداد دره شهر معرفی شد.
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