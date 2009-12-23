صداگذاری "بیداری رویاها" آغاز شد

آشتیانیپور به خبرنگار مهر گفت: با پایان تدوین فیلم سینمایی "بیداری رویاها" علی علویان به تازگی صداگذاری را آغاز کرده است و آهنگساز این فیلم به زودی مشخص میشود.
"بیداری رویاها" روایتگر فضایی متاثر از روابط اجتماعی ناشی از جنگ است. محمدرضا گوهری فیلمنامه این فیلم را براساس ایدهای از آهنگر نوشته است. حمید فرخنژاد، هنگامه قاضیانی، امیرحسین آرمان، رز رضوی، سارا خوئینیها، اسماعیل خلج، حمیدرضا آذرنگ و حبیب دهقاننسب بازیگران این فیلم هستند.
عوامل این فیلم عبارتند از فیلمبردار: تورج منصوری، صدابردار: وحید مقدسی، طراح صحنه و لباس: عباس بلوندی، طراح گریم: کورش علیزاده. محمدعلی باشهآهنگر فیلمهای سینمایی "فرزند خاک"، "نبات داغ" و "نیمه گمشده" را کارگردانی کرده است.
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