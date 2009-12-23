کمبود امکانات توجیهی نامناسب برای انجام ندادن فعالیتهای پژوهشی است

به گزارش خبرنگار مهر در رودهن، دکتر اقبال قاسمی پویا ظهر چهارشنبه در همایش پژوهش در جمع فرهنگیان، پژوهشگران، دانش آموزان و مسئولان بر اشاعه فرهنگ انجام تحقیقات پژوهشی و آموزشی تاکید کرد و افزود: در حال حاضر سه و نیم درصد از تولید ناخالص ملی در کشورهای پیشرفته به امر آموزش و پژوهش اختصاص دارد که این مبلغ رقمی است میلیاردی و دقیقا دلیل عمده توسعه و پیشرفت روزافزون همین کشورهاست.

وی امر پژوهش را به دو بخش پژوهشهای آکادمیک و عملی تقسیم کرد و اظهار داشت: پژوهشهای آکادمیک برای دانشجویان الزامی و مناسب است ولی کاربرد چندانی در جریان آموزشی مدارس ندارد اما آنچه می تواند پاسخگوی نیاز نسل پرسشگر امروزی باشد پژوهشهای عملی است، پژوهشی که در آن مواردی مانند علاقه مند کردن دانش آموز به کلاس درس ، شیوه های بهتر آموزش و نتیجه گیری بهتر از دروس در مرحله عمل انجام گرفته باشد.

این استاد دانشگاه و نویسنده کتب مختلف نبود امکانات را توجیه مناسبی برای انجام ندادن امور پژوهشی ندانست و خاطرنشان کرد : در طول تاریخ علمی جهان، احساس کمبود خود محرکی برای آغاز تحقیقات و بروز نوآوریهای بزرگ و شگرف بوده و میتوان با حداقل امکانات نیز فعالیت پژوهشی را ادامه داد.

قاسمی پویا با تاکید بر لزوم مهربانی با دانش آموزان متوسط و ضعیف گفت : من در سال 1332 با روش پیشنهادی مادرم نیمی از دروس خود را خرداد و مابقی را شهریور ماه پشت سر گذاشتم تا نهایتا با معدل پایین 10 از دبیرستان فارغ التحصیل شدم و پس از سالها و طی پیشرفتی که صورت گرفت به عنوان اولین دارنده مدرک دکترای فلسفه و تارخ شناسی کشور معرفی شدم.

شش اثر از پژوهشگران رودهنی در میان 12 مقاله برگزیده طرح حلاوت و نوآوری

رئیس اداره آموزش و پرورش رودهن نیز در این همایش گفت: از بین 350 اثر پژوهشی ارسال شده به سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران جهت شرکت در طرح حلاوت و نوآوری ، دوازده اثر به عنوان برترین آثار انتخاب شدند که در میان این آثار برگزیده ، 6 مقاله پژوهشی حاصل فعالیتهای علمی فرهنگیان رودهن بود .

نادر محمودپور ادامه داد: این پژوهشها در پنج قالب کاری تجارب آموزشی مدیریتی، وب، فیلم، نرم افزار آموزشی و دست سازه قرار داشت و فاطمه حاجی وند، علی قربانی، خاطره فروزان، معصومه وایقانی، فرشته سلیمانی و فاطمه جعفری به عنوان نفرات برتر شناخته شدند.

رودهن به قطب گردشگری و علمی مبدل خواهد شد

شهردار رودهن نیز با بیان این نکته که راه های ترقی و پیشرفت بری این منطقه باز است، گفت: شهرهای مختلف کشور به کاربریهای گوناگونی مانند کشاورزی، صنعت و گردشگری مشهور هستند و از آن سود می برند و همه تلاش مجموعه شورای شهر و شهرداری رودهن نیز در جهت تبدیل این شهر به قطب علمی و گردشگری منطقه است.

فتحعلی همتی ادامه داد: زمانی رودهن روستایی بود که تعداد دیپلمه های آن کمتر از انگشتان دست بود اما امروز 9 هزار دانشجو در دانشگاه های مختلف این شهر به تحصیل مشغول هستند و کمتر خانوار رودهنی وجود دارد که عضوی از آن به دانشگاه راه نیافته باشد.

وی از ساخت و احداث موزه مردم شناسی در رودهن خبر داد و افزود: دبیرستان پروین اعتصامی رودهن با قدمتی نزدیک به 80 سال چندی پیش با حکم تخریب تا مرز نابودی نیز ییش رفت اما با تلاش شورای شهر از آسیب در امان ماند و به اداره آموزش و پرورش واگذار شد و اکنون نیز قصد داریم آن را به عنوان موزه مردم شناسی شهر رودهن به همگان معرفی کنیم.

در پایان این همایش بخشدار شهر رودهن از پژوهشگران و مخترعین این شهر با اعطای هدایا و لوح یادبود تشکر و قدردانی کرد.