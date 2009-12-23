مدارس استاندارد کشور به تجهیزات بدنسازی مجهز می شوند

منوچهر بهمنی در حاشیه برگزاری همایش دبیران ورزش استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین مهمترین برنامه های تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش را تشریح کرد.

بهمنی افزود: به منظور توسعه فعالیتهای مختلف ورزشی و تامین سلامت جسمی و روحی دانش آموزان و ارتقا پذیرش آموخته های تحصیلی با همکاری صمیمانه سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور سالانه 20 درصد مدارس کشور که استاندارد باشند به تجهیزات مدرن بدن سازی مجهز خواهند شد تا زمینه فعالیت دانش آموزان علاقمند در این رشته فراهم شود.

وی یادآورشد: برای مدارس استانداردی که فضای مناسب داشته باشند حداقل شش دستگاه (سه دستگاه ورزش بالا تنه و سه دستگاه پایین تنه) و مدارس کوچکتر حداقل چهار دستگاه بدن سازی ( دو دستگاه بالا تنه و دو دستگاه پائین تنه) خریداری و نصب خواهد شد.

وی توسعه فضاهای ورزشی مدارس را ازفعالیتهای زیربنایی دانست و اضافه کرد: در طول پنج سال تلاش می کنیم تا تمامی مدارس استاندارد کشور به تجهیزات بدن سازی مجهز شوند که با پیش بینی تجهیز سالانه 20 درصد مدارس کشور این طرح در مدت پنج سال در تمامی مدارس استاندارد کشور اجرایی خواهد شد.

مدیر کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش، درگیر کردن مدارس در فعالیتهای ورزشی و گسترش رشته ها با گرایش ورزش دختران را از اولویتهای اداره کل تربیت بدنی ذکر کرد و گفت: رویکرد ما مدرسه محوری و تهیه و تدوین طرح ورزش دانش آموزی با چشم انداز کوتاه، میان و بلند مدت در همه بخشها و مقاطع تحصیلی است.

وی تهیه و تدوین و تالیف کتب درسی و کمک درسی ورزشی، توسعه ورزشهای همگانی و صبحگاهی و توجه به ورزشهای پهلوانی، ملی و بومی محلی را از دیگر برنامه های مهم وزارتخانه در بخش تربیت بدنی عنوان کرد و یادآورشد: با تعامل سازنده با نهادهای تاثیر گذار مانند سازمان تربیت بدنی، فدراسیونهای ورزشی تلاش خواهیم کرد با تبیین و تدوین پایگاه نظام استعداد یابی و حضور مقتدرانه در مسابقات جهانی و آسیایی دانش آموزی به نهادینه کردن و توسعه ورزش در مدارس کمک کنیم.

تشکیل مجلس مشورتی تربیت بدنی

بهمنی از تشکیل مجلس مشورتی تربیت بدنی برای بهره مندی از دیدگاه کارشناسان و دبیران ورزش هم خبر داد و اظهار داشت: برای درگیر کردن کارشناسان استانها با طرحهای پیشنهادی خود با تشکل مجلس مشورتی تربیت بدنی مرکب از 110 نفر( برگرفته از نام امیر مومنان(ع)) از هر استان یک کارشناس مجرب ورزشی و یک دبیر پرورشی خبره انتخاب و معرفی خواهد شد که در کنار صاحبنظران و اندیشمندان ستادی پیشنهادهای سازنده وکاربردی در جلساتی که سالی دوبار تشکیل خواهد شد موارد مهم کارشناسی شده، آسیبها و چالشها و امور زیربنایی در امر ورزش مدارس مطرح و به وزارتخانه منعکس خواهد شد تا در تصمیم گیری و برنامه ریزیها لحاظ شود که این کار در کاهش خطا و اشتباهات بسیار موثر خواهد بود.

سرانه ورزش دانش آموزی 500 تومان تا سه هزار تومان

بهمنی سرانه ورزش دانش آموزی در کشور را بین 500 تومان تا سه هزار تومان اعلام کرد و گفت: سرانه دانش آموزی باید شفاف و مشخص تعیین و برای افزایش آن اقدام شود که به نظر می رسد حداقل سرانه باید 20 هزار تومان باشد تا بتوانیم برنامه های پیش بینی شده را اجرایی کنیم.

دو هزار و883 مکان ورزشی در مدارس کشور

وی تعداد سالنهای ورزشی سرپوشیده وزارت آموزش و پرورش را دو هزار و420 واحد و اماکن ورزشی روباز را 443 باب ذکر و تصریح کرد: با ابلاغ سرانه ورزش استانها مدیران استان باید تلاش کنند با بهره گیری از اعتبارات استانی نسبت به افزایش سرانه خود اقدام کنند.

به گفته بهمنی اعتبارات سالانه ورزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش 18 میلیارد تومان است که با رویکرد جدید و برنامه های تدوین شده و توسعه فعالیتهای مدرسه محور این میزان باید به 180 میلیارد تومان افزایش یابد.

مدیر کل تربیت بدنی سرانه فضای ورزشی مدارس کشور را نیز 32 سانتیمتر بیان کرد و گفت: این سرانه تا یکسال آینده باید به حداقل یک متر و تا پایان برنامه پنجم توسعه قرار است به 1.5 تا دومتر افزایش یابد.

فعال شدن کمیته نظارت و ارزیابی در ساعات ورزش

بهمنی گفت: متاسفانه هنوز هم زنگ ورزش را در برخی مدارس جدی نمی گیریم و گاهی اوقات دبیران ورزش، دانش آموزان را در ساعات ورزش به حال خود رها می کنند در حالیکه این ساعت بهترین فرصت برای آموزش نکات اخلاقی و پرورشی وحتی دینی در کنار فعالیتهای ورزشی است که به همین دلیل با تشکیل کمیته نظارت و ارزشیابی از این پس فعالیت دبیران ورزش در مدارس کنترل خواهد شد و ارتقا رتبه دبیران و معلمان ورزش با لحاظ آزمونهای جسمانی وعلمی و نحوه حضور در ساعات ورزش صورت خواهد گرفت.