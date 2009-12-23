انفجار در نزدیکی کلیسایی در موصل/ ترور یک افسر بلندپایه وزارت دفاع عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، منابع امنیتی عراق از کشته شدن یک افسر بلندپایه وزارت دفاع این کشور توسط افراد مسلح ناشناس در منطقه "الغزالیه" واقع در غرب بغداد خبر دادند.

"ریاض عبدالمجید" شب گذشته در مقابل منزل خویش هدف تیراندازی قرار گرفت.

خبر دیگر اینکه پلیس عراق اعلام کرد: کلیسای "مارتوما" در مرکز موصل هدف انفجار قرار گرفت که در نتیجه آن یک نفر کشته و شش تن دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر پلیس عراق از کشته شدن چهار تن از نیروهای خود در منطقه "ابوغریب" خبر داد.

این نیروهای عراقی امروز در یک ایست بازرسی در منطقه ابوغریب در 20 کیلومتری غرب بغداد هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفتند.